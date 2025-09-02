Piyasalarda gün sonu: 02 Eylül 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

02 Eylül 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.877,52 puanla kapatırken günlük düşüş % -3,57 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YESIL,SMRVA,TRHOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MMCAS,FMIZP,AKFGY.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (18.456.574.524.28 TL), SASA (16.473.243.438.89 TL), AKBNK (13.007.037.418.60 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Eylül 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 41,15 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,36 düşerek 48,02 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (02 Eylül 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,05 değer kazanarak 3.512,70 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,08 değer kazanarak 4.646,61 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.597,21 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 30.295,11 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,01 artış ile 111.130,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,22 düşüş ile 4.332,68 doları buldu. Brent Petrol ise 68,76 dolar