        Piyasa raporu (21 Ağustos 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (21 Ağustos 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (21 Ağustos 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 40,94 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,28 ile 4.394,86 liraya geriledi.

        Giriş: 21.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.08.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (21 Ağustos 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        21 Ağustos 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,61 yükseliş ile 11.313,90 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IHLAS,RUZYE,TATEN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BEGYO,ESEN,MAGEN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (10.575.018.160.20 TL), THYAO (8.913.742.896.50 TL), ISCTR (7.585.264.019.98 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        4.35
        9.85 %
        10.575.018.160
        T
        337.00
        -0.52 %
        8.913.742.897
        I
        15.15
        3.34 %
        7.585.264.020
        K
        185.90
        1.64 %
        6.316.914.380
        A
        68.25
        1.56 %
        5.817.061.128
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        3.74
        10.00 %
        718.883.995
        R
        10.67
        10.00 %
        326.814.472
        T
        55.55
        10.00 %
        540.520.251
        Y
        7.59
        10.00 %
        587.826.133
        P
        106.70
        10.00 %
        634.791.508
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        11.07
        -10.00 %
        464.447.265
        E
        13.33
        -9.99 %
        2.651.643.844
        D
        7.27
        -7.27 %
        162.707.396
        T
        10.20
        -7.02 %
        2.082.107.287
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ağustos 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 40,94 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 47,61 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,94
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        47,61
        -0,21 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Ağustos 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,14 değer kaybederek 3.343,81 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,28 değer kaybederek 4.394,86 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.185,59 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.654,49 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.343,81
        -0,14 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.394,86
        -0,28 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.654,49
        -0,28 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.185,59
        -0,28 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,01 azalış ile 113.088,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,01 düşüş ile 4.259,46 doları buldu. Brent Petrol ise 67,23 dolar

