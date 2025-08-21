Piyasa raporu (21 Ağustos 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (21 Ağustos 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 40,94 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,28 ile 4.394,86 liraya geriledi.
21 Ağustos 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,61 yükseliş ile 11.313,90 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IHLAS,RUZYE,TATEN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BEGYO,ESEN,MAGEN.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (10.575.018.160.20 TL), THYAO (8.913.742.896.50 TL), ISCTR (7.585.264.019.98 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4.35 ₺
|
9.85 %
|
10.575.018.160
|
337.00 ₺
|
-0.52 %
|
8.913.742.897
|
15.15 ₺
|
3.34 %
|
7.585.264.020
|
185.90 ₺
|
1.64 %
|
6.316.914.380
|
68.25 ₺
|
1.56 %
|
5.817.061.128
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.74 ₺
|
10.00 %
|
718.883.995
|
10.67 ₺
|
10.00 %
|
326.814.472
|
55.55 ₺
|
10.00 %
|
540.520.251
|
7.59 ₺
|
10.00 %
|
587.826.133
|
106.70 ₺
|
10.00 %
|
634.791.508
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.07 ₺
|
-10.00 %
|
464.447.265
|
13.33 ₺
|
-9.99 %
|
2.651.643.844
|
7.27 ₺
|
-7.27 %
|
162.707.396
|
10.20 ₺
|
-7.02 %
|
2.082.107.287
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ağustos 2025 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 40,94 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 47,61 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,94 ₺
|
0,02 %
|
E
|
47,61 ₺
|
-0,21 %
Altın fiyatlarında son durum (21 Ağustos 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,14 değer kaybederek 3.343,81 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,28 değer kaybederek 4.394,86 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.185,59 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.654,49 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.343,81 ₺
|
-0,14 %
|
4.394,86 ₺
|
-0,28 %
|
28.654,49 ₺
|
-0,28 %
|
7.185,59 ₺
|
-0,28 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,01 azalış ile 113.088,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,01 düşüş ile 4.259,46 doları buldu. Brent Petrol ise 67,23 dolar