Piyasa raporu (21 Ağustos 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

21 Ağustos 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,61 yükseliş ile 11.313,90 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IHLAS,RUZYE,TATEN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BEGYO,ESEN,MAGEN.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (10.575.018.160.20 TL), THYAO (8.913.742.896.50 TL), ISCTR (7.585.264.019.98 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ağustos 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 40,94 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 47,61 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (21 Ağustos 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,14 değer kaybederek 3.343,81 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,28 değer kaybederek 4.394,86 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.185,59 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.654,49 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,01 azalış ile 113.088,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,01 düşüş ile 4.259,46 doları buldu. Brent Petrol ise 67,23 dolar