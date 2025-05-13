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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (13 Mayıs 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (13 Mayıs 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (13 Mayıs 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,48 değer kaybederek 9.700,17 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,77 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,27 değer kazanarak 4.046,11 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (13 Mayıs 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        13 Mayıs 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,48 düşüş ile 9.700,17 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi A1CAP,MNDTR,SAYAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,SAFKR,BEGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.871.700.002.34 TL), AKBNK (8.696.643.957.65 TL), ASELS (7.285.179.528.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        25.54
        2.16 %
        11.871.700.002
        A
        52.25
        0.67 %
        8.696.643.958
        A
        136.80
        -2.56 %
        7.285.179.529
        I
        10.89
        0.74 %
        6.276.257.154
        T
        304.50
        -1.62 %
        5.889.125.257
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        5.83
        10.00 %
        40.135.481
        M
        5.94
        10.00 %
        81.067.886
        S
        40.26
        10.00 %
        414.171.435
        E
        5.72
        10.00 %
        136.183.624
        A
        47.74
        10.00 %
        518.475.020
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        145.80
        -10.00 %
        13.715.989
        S
        96.75
        -10.00 %
        41.670.644
        B
        14.58
        -10.00 %
        8.231.154
        O
        95.40
        -10.00 %
        360.289.275
        D
        102.70
        -9.99 %
        26.538.091
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mayıs 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde -0,03 azalarak 38,77 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,76 yükselerek 43,35 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,77
        -0,03 %
        E
        EUR/TRY
        43,35
        0,76 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Mayıs 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,35 :artarakazalarak 3.247,83 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,27 yükseliş sonucu 4.046,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,27 yükselerek 6.615,38 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.380,61.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.247,83
        0,35 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.046,11
        0,27 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.380,61
        0,27 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.615,38
        0,27 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,54 değer kazanarak 103.602,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,76 yükselerek 2.550,67 dolardan işlem gördü.

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