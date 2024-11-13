Piyasa raporu (13 Kasım 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Kasım 2024 Çarşamba tarihinde günü 9.300,30 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,80 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BAYRK,SILVR,DMSAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EUHOL,DURDO,ARTMS oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.244.172.207.84 TL), THYAO (9.089.844.887.75 TL), ISCTR (8.321.708.786.03 TL) oldu.