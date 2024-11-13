Piyasa raporu (13 Kasım 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (13 Kasım 2024 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kazanarak 9.300,30 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,04 azalış ile 34,34 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde -0,20 ile 2.866,59 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Kasım 2024 Çarşamba tarihinde günü 9.300,30 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,80 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BAYRK,SILVR,DMSAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EUHOL,DURDO,ARTMS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.244.172.207.84 TL), THYAO (9.089.844.887.75 TL), ISCTR (8.321.708.786.03 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
27.46 ₺
|
4.65 %
|
11.244.172.208
|
283.75 ₺
|
-0.96 %
|
9.089.844.888
|
12.59 ₺
|
3.71 %
|
8.321.708.786
|
182.90 ₺
|
4.39 %
|
6.458.065.193
|
53.90 ₺
|
1.70 %
|
5.792.163.746
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
18.59 ₺
|
10.00 %
|
195.145.849
|
22.22 ₺
|
10.00 %
|
158.736.190
|
8.85 ₺
|
9.94 %
|
194.347.972
|
372.50 ₺
|
9.88 %
|
181.268.874
|
1.82 ₺
|
9.64 %
|
546.316.515
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.56 ₺
|
-10.00 %
|
6.729.442
|
20.16 ₺
|
-10.00 %
|
19.077.065
|
40.28 ₺
|
-9.97 %
|
83.007.767
|
50.20 ₺
|
-9.96 %
|
109.191.462
|
2.27 ₺
|
-9.92 %
|
3.665.467
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Kasım 2024 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde -0,04 düşerek 34,34 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,53 düşerek 36,32 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,34 ₺
|
-0,04 %
|
E
|
36,32 ₺
|
-0,53 %
Altın fiyatlarında son durum (13 Kasım 2024 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,02 :artarakazalarak 2.597,77 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,20 düşüş sonucu 2.866,59 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,20 düşerek 4.686,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.690,19.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.597,77 ₺
|
-0,02 %
|
2.866,59 ₺
|
-0,20 %
|
18.690,19 ₺
|
-0,20 %
|
4.686,88 ₺
|
-0,20 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 5,39 artış ile 91.460,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,19 yükseliş ile 3.300,41 doları buldu. Brent Petrol ise 71,29 dolar