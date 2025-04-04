Piyasa raporu (04 Nisan 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (04 Nisan 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,10 değer kaybederek 9.379,83 puanla günü kapattı.Dolar ise 37,99 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,03 ile 3.719,58 liraya geriledi.
04 Nisan 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,10 düşerek 9.379,83 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9524.7600 puandan işlem görürken en düşük 9339.6700 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VKING,ERSU,CEMTS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise YAPRK,HATEK,MERCN.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.665.767.870.54 TL), THYAO (7.575.828.474.50 TL), AKBNK (5.729.136.208.85 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.02 ₺
|
0.25 %
|
7.665.767.871
|
304.75 ₺
|
0.25 %
|
7.575.828.475
|
52.25 ₺
|
-0.57 %
|
5.729.136.209
|
12.02 ₺
|
-0.83 %
|
4.108.162.890
|
29.50 ₺
|
4.83 %
|
4.016.156.155
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
27.74 ₺
|
9.99 %
|
110.933.580
|
15.56 ₺
|
9.96 %
|
23.188.405
|
13.03 ₺
|
9.96 %
|
183.912.189
|
11.59 ₺
|
9.96 %
|
3.337.527
|
73.45 ₺
|
9.96 %
|
86.494.867
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
535.00 ₺
|
-9.93 %
|
613.844.207
|
25.08 ₺
|
-9.85 %
|
35.005.795
|
21.28 ₺
|
-9.75 %
|
153.203.593
|
5.70 ₺
|
-8.80 %
|
3.243.667
|
9.70 ₺
|
-7.97 %
|
23.038.059
Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Nisan 2025 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 37,99 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,55 düşüş ile 41,76 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
37,99 ₺
|
0,10 %
|
E
|
41,76 ₺
|
-0,55 %
Altın fiyatlarında son durum (04 Nisan 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,91 :artarakazalarak 3.024,64 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,03 düşüş sonucu 3.719,58 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,03 düşerek 6.081,51 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 24.251,65.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.024,64 ₺
|
-2,91 %
|
3.719,58 ₺
|
-2,03 %
|
24.251,65 ₺
|
-2,03 %
|
6.081,51 ₺
|
-2,03 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,35 artış ile 83.510,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,56 yükseliş ile 1.813,29 doları buldu. Brent Petrol ise 65,93 dolar