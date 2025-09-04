Piyasa raporu (04 Eylül 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

04 Eylül 2025 Perşembe, BIST 100 günü 0,85 yükselerek 10.828,93 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10870.6900 puandan işlem görürken en düşük 10763.0700 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YBTAS,TEHOL,IZINV, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BRMEN,YESIL,EUREN.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (13.858.924.376.90 TL), THYAO (11.485.010.071.75 TL), YKBNK (9.828.666.870.32 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Eylül 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,01 artış ile 41,16 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,05 düşüş ile 47,99 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (04 Eylül 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,44 değer kaybederek 3.543,60 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,35 değer kaybederek 4.694,45 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.675,43 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 30.607,82 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,37 düşüş ile 109.471,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,61 azalış ile 4.306,62 dolar.Brent Petrol ise 67,06 dolar