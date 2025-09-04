Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.828,93 %0,85
        DOLAR 41,1625 %0,01
        EURO 47,9531 %-0,13
        GRAM ALTIN 4.696,90 %-0,30
        FAİZ 41,04 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 53,84 %-1,30
        BITCOIN 109.445,00 %-2,51
        GBP/TRY 55,2986 %-0,14
        EUR/USD 1,1638 %-0,21
        BRENT 67,07 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 7.679,43 %-0,30
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (04 Eylül 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (04 Eylül 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (04 Eylül 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,85 değer kazanarak 10.828,93 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,01 yükselerek 41,16 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,35 ile 4.694,45 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (04 Eylül 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        04 Eylül 2025 Perşembe, BIST 100 günü 0,85 yükselerek 10.828,93 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10870.6900 puandan işlem görürken en düşük 10763.0700 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YBTAS,TEHOL,IZINV, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BRMEN,YESIL,EUREN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (13.858.924.376.90 TL), THYAO (11.485.010.071.75 TL), YKBNK (9.828.666.870.32 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        61.60
        1.32 %
        13.858.924.377
        T
        322.50
        -2.05 %
        11.485.010.072
        Y
        30.22
        3.35 %
        9.828.666.870
        S
        4.43
        -1.99 %
        8.991.813.271
        I
        13.58
        3.59 %
        8.642.984.128
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        117,695.00
        10.00 %
        20.518.975
        T
        29.92
        10.00 %
        2.158.731.652
        I
        91.85
        10.00 %
        57.064.694
        B
        8.14
        10.00 %
        14.546.809
        T
        12.43
        10.00 %
        10.829.770
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        15.60
        -9.25 %
        11.265.153
        Y
        2.97
        -8.90 %
        1.255.628.542
        E
        8.87
        -7.60 %
        1.656.477.362
        T
        3.70
        -7.50 %
        2.548.535.669
        T
        315.00
        -6.67 %
        413.626.058
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Eylül 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,01 artış ile 41,16 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,05 düşüş ile 47,99 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,16
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        47,99
        -0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Eylül 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,44 değer kaybederek 3.543,60 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,35 değer kaybederek 4.694,45 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.675,43 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 30.607,82 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.543,60
        -0,44 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.694,45
        -0,35 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        30.607,82
        -0,35 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.675,43
        -0,35 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,37 düşüş ile 109.471,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,61 azalış ile 4.306,62 dolar.Brent Petrol ise 67,06 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        4 ilçede kongreler durduruldu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        Gürcistan'da 11'ler belli oldu!
        Gürcistan'da 11'ler belli oldu!
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Habertürk Anasayfa