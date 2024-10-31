Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (31 Ekim 2024 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,58 değer kaybederek 8.863,88 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 34,26 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,92 değer kaybederek 3.012,11 liraya düştü.
31 Ekim 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,58 düşüş ile 8.863,88 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PKENT,ISGSY,DURKN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IHAAS,PSDTC,TSGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (4.368.808.806.44 TL), THYAO (3.987.819.105.50 TL), AKBNK (3.674.882.816.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
47.60 ₺
|
-0.50 %
|
4.368.808.806
|
272.50 ₺
|
-1.80 %
|
3.987.819.106
|
50.60 ₺
|
-0.78 %
|
3.674.882.817
|
466.50 ₺
|
-4.11 %
|
2.603.947.173
|
24.48 ₺
|
-2.16 %
|
2.446.059.881
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
251.50 ₺
|
9.97 %
|
25.873.773
|
24.04 ₺
|
9.97 %
|
11.575.789
|
14.48 ₺
|
9.95 %
|
349.290.289
|
53.10 ₺
|
9.94 %
|
99.224.606
|
21.18 ₺
|
9.91 %
|
44.992.774
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
19.21 ₺
|
-9.98 %
|
8.142.370
|
97.50 ₺
|
-9.97 %
|
303.962.535
|
17.44 ₺
|
-9.96 %
|
28.603.902
|
30.08 ₺
|
-8.57 %
|
62.678.617
|
9.84 ₺
|
-7.78 %
|
168.510.604
Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Ekim 2024 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 34,26 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,12 yükseliş ile 37,28 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,26 ₺
|
-0,05 %
|
E
|
37,28 ₺
|
0,12 %
Altın fiyatlarında son durum (31 Ekim 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,75 :artarakazalarak 2.738,78 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,92 düşüş sonucu 3.012,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,92 düşerek 4.924,80 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.638,96.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.738,78 ₺
|
-1,75 %
|
3.012,11 ₺
|
-1,92 %
|
19.638,96 ₺
|
-1,92 %
|
4.924,80 ₺
|
-1,92 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,02 değer kaybederek 70.986,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,99 düşerek 2.572,66 dolardan işlem gördü.