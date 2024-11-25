Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

25 Kasım 2024 Pazartesi, BIST 100 günü 1,15 yükselerek 9.659,96 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9720.3300 puandan işlem görürken en düşük 9591.4700 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi POLTK,VAKKO,BOSSA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ISBTR,TDGYO,EGSER.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.955.378.592.25 TL), YKBNK (7.191.696.354.86 TL), ISCTR (6.419.459.245.92 TL) oldu.