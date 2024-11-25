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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Kasım 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,15 değer kazanarak 9.659,96 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,61 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,48 ile 2.930,92 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        25 Kasım 2024 Pazartesi, BIST 100 günü 1,15 yükselerek 9.659,96 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9720.3300 puandan işlem görürken en düşük 9591.4700 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi POLTK,VAKKO,BOSSA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ISBTR,TDGYO,EGSER.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.955.378.592.25 TL), YKBNK (7.191.696.354.86 TL), ISCTR (6.419.459.245.92 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        296.25
        5.99 %
        17.955.378.592
        Y
        29.32
        0.41 %
        7.191.696.355
        I
        13.50
        -0.74 %
        6.419.459.246
        P
        228.80
        3.53 %
        5.773.892.521
        A
        59.60
        -1.65 %
        5.690.240.261
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        7,177.50
        10.00 %
        88.521.375
        V
        95.20
        9.99 %
        267.474.727
        B
        7.82
        9.99 %
        271.647.019
        P
        89.90
        9.97 %
        157.073.252
        D
        24.32
        9.95 %
        13.274.575
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        512,002.50
        -7.23 %
        2.075.000
        T
        11.10
        -6.96 %
        150.733.529
        E
        3.91
        -6.90 %
        327.779.545
        K
        3,552.50
        -6.51 %
        28.836.880
        T
        77.40
        -6.12 %
        461.733.506
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Kasım 2024 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,13 artarak 34,61 lira oldu, Euro/TL yüzde 1,08 yükselerek 36,41 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,61
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        36,41
        1,08 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Kasım 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,94 :artarakazalarak 2.636,47 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,48 düşüş sonucu 2.930,92 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,48 düşerek 4.792,05 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.109,58.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.636,47
        -2,94 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.930,92
        -2,48 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.109,58
        -2,48 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.792,05
        -2,48 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,26 düşüş ile 94.760,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,62 artış ile 3.373,83 dolar.Brent Petrol ise 73,57 dolar

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