Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.331,75 %-1,19
        DOLAR 41,4105 %0,11
        EURO 48,8639 %0,01
        GRAM ALTIN 5.030,81 %0,95
        FAİZ 39,76 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 59,04 %0,72
        BITCOIN 113.113,00 %0,23
        GBP/TRY 55,9958 %0,13
        EUR/USD 1,1792 %-0,09
        BRENT 67,88 %1,97
        ÇEYREK ALTIN 8.225,38 %0,95
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 23 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 23 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (23 Eylül 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,19 değer kaybederek 11.331,75 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,42 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,98 ile 5.032,36 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 23 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Eylül 2025 Salı tarihinde günü 11.331,75 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,19 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ATSYH,HUBVC,EUKYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ISBTR,POLTK,INVES oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (16.146.331.878.56 TL), THYAO (12.972.549.134.50 TL), KONTR (8.724.607.303.04 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        31.66
        6.89 %
        16.146.331.879
        T
        324.75
        -0.38 %
        12.972.549.135
        K
        36.70
        -1.87 %
        8.724.607.303
        K
        29.80
        1.02 %
        6.753.525.132
        A
        211.20
        -1.12 %
        6.708.248.245
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        67.65
        10.00 %
        15.432.801
        H
        3.19
        10.00 %
        46.959.239
        E
        16.84
        9.99 %
        11.030.655
        R
        13.23
        9.98 %
        640.739.846
        A
        14.54
        9.98 %
        514.327.604
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        603,495.00
        -10.00 %
        10.718.490
        P
        10,485.00
        -10.00 %
        292.452.670
        I
        436.75
        -9.99 %
        78.811.172
        D
        318.00
        -9.98 %
        394.814.068
        A
        18.06
        -9.97 %
        210.822.223
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Eylül 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 41,42 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,02 düşüş ile 48,85 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,42
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        48,85
        -0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Eylül 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,88 :artarakazalarak 3.779,76 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,98 yükseliş sonucu 5.032,36 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,98 yükselerek 8.227,92 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 32.811,01.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.779,76
        0,88 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.032,36
        0,98 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        32.811,01
        0,98 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.227,92
        0,98 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,25 yükseliş ile 113.044,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,33 artış ile 4.188,61 dolar.Brent Petrol ise 67,90 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa