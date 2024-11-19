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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 19 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 19 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Kasım 2024 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,73 değer kaybederek 9.232,90 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,55 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,73 ile 2.920,53 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 19 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        19 Kasım 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,73 düşüş ile 9.232,90 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YAPRK,DIRIT,DURDO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise PCILT,CEOEM,SURGY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.637.748.827.75 TL), YKBNK (5.876.913.544.84 TL), ISCTR (5.177.546.515.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        279.00
        -3.38 %
        8.637.748.828
        Y
        26.66
        -2.77 %
        5.876.913.545
        I
        12.68
        -2.31 %
        5.177.546.516
        A
        53.55
        -2.72 %
        4.375.401.602
        E
        49.54
        -1.90 %
        4.050.709.872
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        448.75
        9.99 %
        208.727.712
        D
        24.94
        9.96 %
        12.330.750
        D
        20.30
        9.91 %
        9.917.759
        I
        2.14
        9.74 %
        185.518.821
        M
        2.93
        9.74 %
        9.726.103
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        18.18
        -10.00 %
        107.465.337
        C
        32.96
        -9.99 %
        117.442.296
        S
        43.96
        -9.99 %
        34.946.002
        D
        163.80
        -9.00 %
        178.139.027
        E
        215.00
        -7.33 %
        4.786.458
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Kasım 2024 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 34,55 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,04 düşerek 36,59 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,55
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        36,59
        -0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Kasım 2024 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,59 değer kazanarak 2.627,33 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,73 değer kazanarak 2.920,53 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.775,88 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.045,09 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.627,33
        0,59 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.920,53
        0,73 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.045,09
        0,75 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.775,88
        0,75 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,49 artış ile 92.191,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,21 yükseliş ile 3.104,37 doları buldu. Brent Petrol ise 73,82 dolar

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