Piyasa kapanışı: 19 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Kasım 2024 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,73 değer kaybederek 9.232,90 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,55 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,73 ile 2.920,53 liradan işlem gördü.
19 Kasım 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,73 düşüş ile 9.232,90 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YAPRK,DIRIT,DURDO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise PCILT,CEOEM,SURGY oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.637.748.827.75 TL), YKBNK (5.876.913.544.84 TL), ISCTR (5.177.546.515.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
279.00 ₺
|
-3.38 %
|
8.637.748.828
|
26.66 ₺
|
-2.77 %
|
5.876.913.545
|
12.68 ₺
|
-2.31 %
|
5.177.546.516
|
53.55 ₺
|
-2.72 %
|
4.375.401.602
|
49.54 ₺
|
-1.90 %
|
4.050.709.872
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
448.75 ₺
|
9.99 %
|
208.727.712
|
24.94 ₺
|
9.96 %
|
12.330.750
|
20.30 ₺
|
9.91 %
|
9.917.759
|
2.14 ₺
|
9.74 %
|
185.518.821
|
2.93 ₺
|
9.74 %
|
9.726.103
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
18.18 ₺
|
-10.00 %
|
107.465.337
|
32.96 ₺
|
-9.99 %
|
117.442.296
|
43.96 ₺
|
-9.99 %
|
34.946.002
|
163.80 ₺
|
-9.00 %
|
178.139.027
|
215.00 ₺
|
-7.33 %
|
4.786.458
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Kasım 2024 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 34,55 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,04 düşerek 36,59 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,55 ₺
|
0,04 %
|
E
|
36,59 ₺
|
-0,04 %
Altın fiyatlarında son durum (19 Kasım 2024 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,59 değer kazanarak 2.627,33 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,73 değer kazanarak 2.920,53 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.775,88 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.045,09 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.627,33 ₺
|
0,59 %
|
2.920,53 ₺
|
0,73 %
|
19.045,09 ₺
|
0,75 %
|
4.775,88 ₺
|
0,75 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,49 artış ile 92.191,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,21 yükseliş ile 3.104,37 doları buldu. Brent Petrol ise 73,82 dolar