        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 16 Ekim 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 16 Ekim 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (16 Ekim 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,90 değer kaybederek 10.370,78 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,85 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,49 değer kazanarak 5.745,58 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 16.10.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 16 Ekim 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Ekim 2025 Perşembe tarihinde günü 10.370,78 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,90 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ISBTR,LUKSK,BURVA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IEYHO,DOFRB,PETKM oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.613.439.729.50 TL), ISCTR (6.981.271.195.21 TL), TCELL (6.847.608.707.55 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        296.00
        -1.58 %
        11.613.439.730
        I
        11.58
        -2.03 %
        6.981.271.195
        T
        95.80
        0.05 %
        6.847.608.708
        A
        55.30
        3.17 %
        6.814.355.284
        T
        62.60
        1.62 %
        6.798.268.246
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        577,500.00
        10.00 %
        4.037.300
        L
        112.20
        10.00 %
        15.761.275
        B
        165.40
        9.97 %
        25.850.768
        A
        51.05
        9.97 %
        331.427.335
        B
        26.92
        9.97 %
        130.947.442
        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        32.96
        -9.99 %
        700.312.750
        D
        129.10
        -9.97 %
        514.160.496
        P
        18.89
        -9.96 %
        5.314.080.941
        C
        36.00
        -9.95 %
        41.082.624
        H
        3.82
        -9.91 %
        262.115.149
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ekim 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 41,85 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,30 yükselerek 48,92 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,85
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        48,92
        0,30 %
        Altın fiyatlarında son durum (16 Ekim 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,54 artış ile 4.272,22 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,49 yükselişle 5.745,58 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.394,02 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.461,15 oldu.

        Altın Fiyatları
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.272,22
        1,54 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.745,58
        1,49 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.461,15
        1,49 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.394,02
        1,49 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,33 düşüş ile 110.413,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,12 azalış ile 4.002,61 dolar.Brent Petrol ise 62,12 dolar

