Piyasa kapanışı: 16 Ekim 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 16 Ekim 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Ekim 2025 Perşembe tarihinde günü 10.370,78 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,90 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ISBTR,LUKSK,BURVA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IEYHO,DOFRB,PETKM oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.613.439.729.50 TL), ISCTR (6.981.271.195.21 TL), TCELL (6.847.608.707.55 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ekim 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 41,85 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,30 yükselerek 48,92 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (16 Ekim 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 1,54 artış ile 4.272,22 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,49 yükselişle 5.745,58 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.394,02 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.461,15 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,33 düşüş ile 110.413,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,12 azalış ile 4.002,61 dolar.Brent Petrol ise 62,12 dolar