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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 15 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 15 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (15 Nisan 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,32 değer kaybederek 9.393,79 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 38,10 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,43 değer kazanarak 3.943,51 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 15 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Nisan 2025 Salı tarihinde günü 9.393,79 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,32 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ETILR,MARKA,HKTM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise YONGA,SMRVA,MANAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.948.773.391.00 TL), AKBNK (5.930.597.075.45 TL), PEHOL (4.778.211.955.42 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        320.00
        2.15 %
        11.948.773.391
        A
        50.35
        0.50 %
        5.930.597.075
        P
        21.64
        -5.91 %
        4.778.211.955
        S
        4.23
        3.68 %
        3.936.800.504
        I
        11.25
        -1.06 %
        3.816.108.423
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        12.76
        10.00 %
        67.392.215
        M
        62.70
        10.00 %
        80.698.934
        H
        13.20
        10.00 %
        68.213.330
        B
        21.12
        10.00 %
        296.936.704
        A
        117.90
        9.98 %
        46.574.440
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        71.55
        -10.00 %
        3.692.441
        S
        69.75
        -10.00 %
        120.121.709
        M
        11.27
        -9.98 %
        500.722.957
        B
        12.01
        -9.97 %
        27.085.027
        S
        5.26
        -9.93 %
        369.543.938
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Nisan 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 38,10 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 43,12 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,10
        0,18 %
        E
        EUR/TRY
        43,12
        -0,21 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Nisan 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,33 artış ile 3.221,64 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,43 yükselişle 3.943,51 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.447,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 25.711,65 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.221,64
        0,33 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.943,51
        0,43 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        25.711,65
        0,43 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.447,63
        0,43 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,63 artış ile 85.285,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,90 düşüş ile 1.627,91 doları buldu. Brent Petrol ise 64,64 dolar

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