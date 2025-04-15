Piyasa kapanışı: 15 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 15 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 15 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 15 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Nisan 2025 Salı tarihinde günü 9.393,79 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,32 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ETILR,MARKA,HKTM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise YONGA,SMRVA,MANAS oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.948.773.391.00 TL), AKBNK (5.930.597.075.45 TL), PEHOL (4.778.211.955.42 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Nisan 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 38,10 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 43,12 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (15 Nisan 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,33 artış ile 3.221,64 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,43 yükselişle 3.943,51 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.447,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 25.711,65 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,63 artış ile 85.285,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,90 düşüş ile 1.627,91 doları buldu. Brent Petrol ise 64,64 dolar