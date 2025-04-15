Piyasa kapanışı: 15 Nisan 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (15 Nisan 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,32 değer kaybederek 9.393,79 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 38,10 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,43 değer kazanarak 3.943,51 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Nisan 2025 Salı tarihinde günü 9.393,79 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,32 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ETILR,MARKA,HKTM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise YONGA,SMRVA,MANAS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.948.773.391.00 TL), AKBNK (5.930.597.075.45 TL), PEHOL (4.778.211.955.42 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
320.00 ₺
|
2.15 %
|
11.948.773.391
|
50.35 ₺
|
0.50 %
|
5.930.597.075
|
21.64 ₺
|
-5.91 %
|
4.778.211.955
|
4.23 ₺
|
3.68 %
|
3.936.800.504
|
11.25 ₺
|
-1.06 %
|
3.816.108.423
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.76 ₺
|
10.00 %
|
67.392.215
|
62.70 ₺
|
10.00 %
|
80.698.934
|
13.20 ₺
|
10.00 %
|
68.213.330
|
21.12 ₺
|
10.00 %
|
296.936.704
|
117.90 ₺
|
9.98 %
|
46.574.440
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
71.55 ₺
|
-10.00 %
|
3.692.441
|
69.75 ₺
|
-10.00 %
|
120.121.709
|
11.27 ₺
|
-9.98 %
|
500.722.957
|
12.01 ₺
|
-9.97 %
|
27.085.027
|
5.26 ₺
|
-9.93 %
|
369.543.938
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Nisan 2025 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 38,10 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 43,12 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,10 ₺
|
0,18 %
|
E
|
43,12 ₺
|
-0,21 %
Altın fiyatlarında son durum (15 Nisan 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde 0,33 artış ile 3.221,64 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,43 yükselişle 3.943,51 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.447,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 25.711,65 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.221,64 ₺
|
0,33 %
|
3.943,51 ₺
|
0,43 %
|
25.711,65 ₺
|
0,43 %
|
6.447,63 ₺
|
0,43 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,63 artış ile 85.285,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,90 düşüş ile 1.627,91 doları buldu. Brent Petrol ise 64,64 dolar