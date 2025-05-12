Piyasa kapanışı: 12 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 12 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 12 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 12 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

12 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.747,07 puanla kapatırken günlük yükseliş % 3,80 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CLEBI,EUHOL,LYDYE, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TUREX,ULUFA,SAFKR oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (10.785.539.567.90 TL), ASELS (9.283.864.913.80 TL), THYAO (7.660.699.888.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Mayıs 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 38,77 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -1,12 düşüş ile 43,14 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (12 Mayıs 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,57 değer kaybederek 3.239,39 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,62 değer kaybederek 4.035,07 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.597,34 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.308,67 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,40 azalış ile 103.054,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,42 yükseliş ile 2.507,86 doları buldu. Brent Petrol ise 65,36 dolar