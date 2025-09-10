Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasa kapanışı: 10 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 10 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (10 Eylül 2025 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 41,29 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,65 değer kazanarak 4.841,97 liraya yükseldi.

        Giriş: 10.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 10.09.2025 - 18:30
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Eylül 2025 Çarşamba tarihinde günü 10.586,32 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,96 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BEYAZ,KAPLM,TMPOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GIPTA,QNBFK,DOBUR.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.356.331.510.00 TL), YKBNK (6.643.083.660.52 TL), ASELS (6.622.024.947.40 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        321.75
        1.58 %
        10.356.331.510
        Y
        31.56
        2.33 %
        6.643.083.661
        A
        178.00
        2.48 %
        6.622.024.947
        A
        63.75
        1.51 %
        5.615.391.826
        S
        3.93
        0.51 %
        5.309.640.739
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        37.18
        10.00 %
        279.743.295
        K
        399.25
        9.99 %
        295.756.444
        T
        138.80
        9.98 %
        57.399.513
        D
        37.50
        9.97 %
        4.390.988
        T
        26.94
        9.96 %
        41.091.374
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        126.00
        -10.00 %
        188.696.878
        Q
        61.20
        -10.00 %
        2.395.490
        D
        379.75
        -9.96 %
        199.846.579
        M
        5.37
        -9.90 %
        251.535.045
        S
        23.82
        -9.22 %
        212.996.746
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Eylül 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 41,29 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,21 yükselerek 48,45 lira oldu.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,29
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        48,45
        0,21 %
        Altın fiyatlarında son durum (10 Eylül 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,54 :artarakazalarak 3.646,37 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,65 yükseliş sonucu 4.841,97 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,65 yükselerek 7.916,62 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 31.569,63.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.646,37
        0,54 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.841,97
        0,65 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        31.569,63
        0,65 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.916,62
        0,65 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,11 artış ile 113.807,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,85 yükseliş ile 4.408,97 doları buldu. Brent Petrol ise 67,08 dolar

        Habertürk Anasayfa