Piyasa kapanışı: 09 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

09 Eylül 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,35 yükseliş ile 10.486,09 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse GRNYO,KAPLM,DIRIT, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DOBUR,GIPTA,RODRG oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.806.268.945.50 TL), SASA (10.514.230.433.59 TL), ISCTR (7.653.512.491.10 TL) oldu.

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Eylül 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 41,27 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,28 düşerek 48,42 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (09 Eylül 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,12 artış ile 3.640,48 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,03 yükselişle 4.824,15 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.887,49 olurken, Cumhuriyet altını ise 31.453,46 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,18 değer kaybederek 111.472,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,04 düşerek 4.286,27 dolardan işlem gördü.