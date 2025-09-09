Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasa kapanışı: 09 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 09 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (09 Eylül 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 41,27 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,03 değer kazanarak 4.824,15 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 09.09.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 09 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        09 Eylül 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,35 yükseliş ile 10.486,09 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse GRNYO,KAPLM,DIRIT, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DOBUR,GIPTA,RODRG oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.806.268.945.50 TL), SASA (10.514.230.433.59 TL), ISCTR (7.653.512.491.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        316.75
        2.51 %
        12.806.268.946
        S
        3.91
        -2.01 %
        10.514.230.434
        I
        13.63
        1.72 %
        7.653.512.491
        A
        62.80
        2.03 %
        7.062.219.737
        P
        220.80
        0.27 %
        6.398.319.864
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        17.05
        10.00 %
        9.529.007
        K
        363.00
        10.00 %
        443.538.270
        D
        34.10
        10.00 %
        2.369.283
        P
        10,012.50
        10.00 %
        149.800.715
        C
        7.39
        9.97 %
        1.328.137.648
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        421.75
        -9.98 %
        71.803.779
        G
        140.00
        -9.97 %
        509.502.094
        R
        31.40
        -9.77 %
        55.176.110
        Y
        123,000.00
        -8.21 %
        22.071.655
        E
        13.79
        -7.76 %
        16.914.519
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Eylül 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 41,27 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,28 düşerek 48,42 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,27
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        48,42
        -0,28 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Eylül 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,12 artış ile 3.640,48 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,03 yükselişle 4.824,15 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.887,49 olurken, Cumhuriyet altını ise 31.453,46 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.640,48
        0,12 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.824,15
        0,03 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        31.453,46
        0,03 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.887,49
        0,03 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,18 değer kaybederek 111.472,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,04 düşerek 4.286,27 dolardan işlem gördü.

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa