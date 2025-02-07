Piyasa kapanışı: 07 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 07 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 07 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 07 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

07 Şubat 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,11 yükseliş ile 9.951,65 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KENT,LUKSK,EMNIS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise YGYO,YESIL,YYAPI.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.824.151.007.25 TL), AKBNK (10.583.611.368.95 TL), EREGL (6.625.019.360.20 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Şubat 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 35,97 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 37,34 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (07 Şubat 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,93 değer kazanarak 2.882,98 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,02 değer kazanarak 3.329,79 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.444,21 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.710,23 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,26 artış ile 98.101,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,89 düşüş ile 2.726,82 doları buldu. Brent Petrol ise 74,83 dolar