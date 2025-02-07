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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 07 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 07 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (07 Şubat 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,11 değer kazanarak 9.951,65 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,24 artış ile 35,97 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,02 ile 3.329,79 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 07 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        07 Şubat 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,11 yükseliş ile 9.951,65 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KENT,LUKSK,EMNIS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise YGYO,YESIL,YYAPI.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.824.151.007.25 TL), AKBNK (10.583.611.368.95 TL), EREGL (6.625.019.360.20 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        322.25
        2.79 %
        11.824.151.007
        A
        63.50
        -1.47 %
        10.583.611.369
        E
        23.42
        4.09 %
        6.625.019.360
        K
        165.40
        2.41 %
        5.968.084.894
        I
        13.83
        -0.72 %
        5.524.144.194
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        954.00
        9.97 %
        6.257.877
        L
        90.65
        9.95 %
        62.349.341
        E
        295.75
        9.94 %
        3.809.113
        H
        2.01
        9.84 %
        121.094.539
        K
        26.18
        9.63 %
        133.734.306
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        7.00
        -9.91 %
        836.059
        Y
        1.38
        -9.80 %
        47.232.848
        Y
        1.44
        -9.43 %
        11.086.164
        I
        2.21
        -7.92 %
        435.796.111
        K
        31.62
        -6.51 %
        65.943.053
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Şubat 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 35,97 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 37,34 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,97
        0,24 %
        E
        EUR/TRY
        37,34
        -0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Şubat 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,93 değer kazanarak 2.882,98 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,02 değer kazanarak 3.329,79 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.444,21 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.710,23 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.882,98
        0,93 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.329,79
        1,02 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        21.710,23
        1,02 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.444,21
        1,02 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,26 artış ile 98.101,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,89 düşüş ile 2.726,82 doları buldu. Brent Petrol ise 74,83 dolar

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