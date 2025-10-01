Habertürk
        Piyasa kapanışı: 01 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 01 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (01 Ekim 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,89 değer kazanarak 11.220,22 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,01 azalış ile 41,58 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde 0,27 ile 5.173,53 liradan işlem gördü.

        Giriş: 01.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.10.2025 - 18:30
        01 Ekim 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.220,22 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,89 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse GEREL,SANFM,NETAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise POLTK,EMKEL,PCILT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.938.361.957.50 TL), YKBNK (9.182.266.434.58 TL), AKBNK (9.142.879.515.55 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        315.75
        0.24 %
        13.938.361.958
        Y
        35.34
        4.12 %
        9.182.266.435
        A
        64.25
        2.47 %
        9.142.879.516
        A
        218.10
        1.44 %
        8.819.086.695
        S
        3.52
        -6.13 %
        8.812.495.880
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        22.44
        10.00 %
        406.522.554
        S
        8.48
        9.99 %
        604.340.012
        N
        83.70
        9.99 %
        144.520.803
        B
        128.90
        9.98 %
        397.740.644
        T
        83.75
        9.98 %
        999.567.646
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        7,965.00
        -10.00 %
        204.756.830
        E
        91.35
        -10.00 %
        793.074.999
        P
        24.72
        -9.98 %
        53.229.472
        K
        29.84
        -9.96 %
        190.214.753
        M
        9.95
        -9.95 %
        11.134.416
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Ekim 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,01 azalış ile 41,58 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,07 düşüş ile 48,79 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,58
        -0,01 %
        E
        EUR/TRY
        48,79
        -0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (01 Ekim 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,03 :artarakazalarak 3.860,21 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,27 yükseliş sonucu 5.173,53 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,27 yükselerek 8.458,72 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 33.731,39.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.860,21
        0,03 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.173,53
        0,27 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        33.731,39
        0,27 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.458,72
        0,27 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,83 değer kazanarak 117.416,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,43 yükselerek 4.334,05 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
