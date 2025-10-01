Piyasa kapanışı: 01 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 01 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

01 Ekim 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.220,22 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,89 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse GEREL,SANFM,NETAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise POLTK,EMKEL,PCILT oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.938.361.957.50 TL), YKBNK (9.182.266.434.58 TL), AKBNK (9.142.879.515.55 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Ekim 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,01 azalış ile 41,58 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,07 düşüş ile 48,79 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (01 Ekim 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,03 :artarakazalarak 3.860,21 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,27 yükseliş sonucu 5.173,53 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,27 yükselerek 8.458,72 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 33.731,39.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,83 değer kazanarak 117.416,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,43 yükselerek 4.334,05 dolardan işlem gördü.