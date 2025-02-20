Kanal D'nin yeni yapımı Piyasa dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yapımını Pastel Film'in üstlendiği yeni dizide medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesi konu alınacak. Peki, şu ana kadar üç tanıtımın yayınladığı dizinin kadrosunda hangi isimler var, ilk bölüm ne zaman?