Piyasa dizisi ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? Piyasa dizisi kadrosu ve konusu
Başrollerini Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın paylaştığı Piyasa dizisi, ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, senaristliğini Mehmet Barış Günger, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli yapıyor. İşte, Piyasa dizisi ilk bölüm tarihi, oyuncu kadrosu ve konusu...
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Kanal D'nin yeni yapımı Piyasa dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yapımını Pastel Film'in üstlendiği yeni dizide medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesi konu alınacak. Peki, şu ana kadar üç tanıtımın yayınladığı dizinin kadrosunda hangi isimler var, ilk bölüm ne zaman?
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PİYASA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Siyah ve beyazın griye dönüşme hikâyesini anlatan Piyasa, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak.
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PİYASA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor.
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PİYASA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin ilk bölümü 22 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek.
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PİYASA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Piyasa'nin çekimleri Bursa Cumalıkızık ve Gölyazı’da yapılıyor.