ABD'de su borusu patladı, soğuk hava nedeniyle sokaklar buzla kaplandı!
ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit bölgesinde ana su borusunun patlamasının ardından soğuk hava nedeniyle sokaklar buzla kaplandı. Yetkililer çalışmaların 6 hafta kadar sürebileceğini ifade ederken, yüzlerce aracın sular altında kaldığı görüldü
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ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle ana su borusu patladı.
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Gece saatlerinde yaşanan olayda yüzlerce ev ve araç sular altında kaldı.
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Düşük sıcaklıklar nedeniyle su, kısa sürede buz tuttu.
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Yetkililer yaklaşık 300 evin etkilendiğini belirtirken, acil ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışıyor.
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Öte yandan patlayan su borusuna düzeltmek için çalışmaların altı hafta kadar sürebileceği ifade edildi.
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*Haberin görselleri AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.