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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da kar bastırınca araçlarını yol kenarlarında bıraktılar! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını yol kenarlarında bıraktılar!

        İstanbul Sarıyer'de dün akşam etkili olan yoğun kar yağışında yolda kalan birçok sürücü, araçları yol kenarlarında bıraktı. Sürücüler sabah saatlerinde ise buzlanma ve yeniden başlayan kar nedeniyle araçlarını çıkarmakta zorlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:54
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        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
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        İstanbul'da çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde akşam saatlerine doğru etkisini artırdı.

        DHA'nın haberine göre Sarıyer’deki yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarını yol kenarlarında bırakmak zorunda kaldı. Sürücüler sabah saatlerinde buzlanma ve yeniden başlayan kar nedeniyle araçlarını çıkarmakta zorlandı.

        İstanbul’da beklenen kar yağışı bir yanda seyirlik manzaralar oluştururken bir yanda da araç sürücülerini mağdur etti. Akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle birçok sürücü araçlarını yolda bırakmak zorunda kaldı. Sarıyer’de de akşam saatlerinde aniden bastıran kar nedeniyle, araç sahipleri zor durumda kaldı.Sabah araçlarını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan sürücüler bu kez buzlanma nedeniyle zorlandı.

        "ANİDEN BASTIRDI; ARACI BIRAKTIK"

        Akşam aniden bastıran kar nedeniyle aracını yol kenarına çeken Şükrü Karapınar "Kar aniden bastırdı. Yoksa trafiğe çıkmazdım. Öndeki arabalar kalınca biz de kaldık. Akşam aracı bıraktık. Sabah da geldik şimdi aracın üzerindeki karları attık. Kurtarmaya çalışıyoruz. Akşam kar ani bastırınca buraya müdahale edilmemişti. Gece tuzlamışlar. Ana yol açık. Şimdi aracımızı alıp gideceğiz" dedi.

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