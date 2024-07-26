Samsun Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; Ka&ccedil;ak&ccedil;ılık ve Organize Su&ccedil;larla M&uuml;cadele Şube M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ekipleri, yurt dışından ka&ccedil;ak yollarla &uuml;lkeye ara&ccedil; motoru getirilip b&uuml;t&uuml;n ya da par&ccedil;alara ayrılarak satıldığı y&ouml;n&uuml;ndeki istihbarat &uuml;zerine &ccedil;alışma y&uuml;r&uuml;tt&uuml;. PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA Tekkek&ouml;y il&ccedil;esi Şabanoğlu Mahallesi nde oto yedek par&ccedil;ası satan bir iş yerinde yapılan arama ve Gelir İdaresi Başkanlığı g&ouml;revlileri ile birlikte ger&ccedil;ekleştirilen evrak kontrollerinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 32 g&uuml;mr&uuml;k ka&ccedil;ağı l&uuml;ks ara&ccedil; motoru ele ge&ccedil;irildi. Olayla ilgili g&ouml;zaltına alınan M.A. hakkında Ka&ccedil;ak&ccedil;ılıkla M&uuml;cadele Kanunu na muhalefet su&ccedil;undan yasal işlem başlatıldı. Motorlar ise İl G&uuml;mr&uuml;k M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne teslim edildi.