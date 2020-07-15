Pixels, 24 Temmuz 2015 tarihinde 2B, 3D ve IMAX 3D formatlarında ABD'de Columbia Pictures / Sony Pictures tarafından sinemada gösterime sokuldu. Film 88-129 milyon $ üretim bütçesi üzerinden dünya genelinde 244 milyon $ hasılat yaptı ve film eleştirmenlerinden olumsuz eleştiriler aldı.

Pixels Filmi Konusu

982 yılında NASA, dünya dışı yaşam formlarıyla temasa geçmek amacıyla atari oyunlarından oluşan bir video kaydını uzaya gönderir, ancak kayıt uzaylılar tarafından düşmanca bir mesaj olarak algılanınca video oyunlarını üç boyutlu bir hale dönüştürüp dünyaya saldırırlar. Bilgisayar oyunları, şimdi gerçek bir yaşam mücadelesine dönüşmüştür.

Pixels Filmi Oyuncuları

Oyuncular

Adam Sandler

Kevin James

Michelle Monaghan

Peter Dinklage

Josh Gad

Brian Cox

Ashley Benson

Jane Krakowski