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        Haberler Sağlık Pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk takmak ölümcül olabilir | Sağlık Haberleri

        Pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk takmak ölümcül olabilir

        Pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuğun takılmasının ölümcül riskler taşıdığını belirten Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Necip Arıcı, "Yaşlı, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler eğer hastaneye başvurmayıp gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalınabilir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:43
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        Dikkat! Ölümcül olabilir
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        Tavuk döner en sık tüketilen ürünlerin başında gelirken, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlendi. Bazı dönercilerin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti takması dikkat çekti. Tavuk döner zehirlenmesi ciddi gıda güvenliği endişelerine neden oldu. Adana'da da pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı tespit edilen gece dönercisine 42 bin 76 TL idari para cezası uygulandı.

        "SOĞUK ZİNCİRİ BOZULAN TAVUK BAKTERİ ÜRETİYOR"

        Konuya ilişkin konuşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Necip Arıcı, pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takılmasının başlıca zehirlenme nedenlerinden olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tarz durumları kitlesel zehirlenme olarak adlandırıyoruz. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takıldığı için ve bu tavukların soğuk zinciri bozulduğu, bakteri ürettiği için enfeksiyonlar kaçınılmaz hale geliyor."

        "BELİRTİLER VARSA HASTANEYE BAŞVURULMALI"

        Et, süt, ve tavuk gibi ürünleri tükettikten sonra başlayan mide ağrılarında doktora başvurulması gerektiğine vurgu yapan Dr. Arıcı, "Et, süt, ve tavuk gibi ürünleri tükettikten 1-2 saat sonra bulantı, kusma, ishal ve devamında yemek yemesi azalıyorsa, ateşi yükseliyorsa bu besin zehirlenmesi olabileceğini gösterir. Kişinin hastaneye başvurmasını öneriyoruz. Eğer bu komplikasyonlar varsa ve sıvı tüketebiliyorsa tedavisine evde devam edebilir. Hastamız yaşlı, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıflamış birisiyse, hastaneye mutlaka başvurmalı" diye konuştu.

        "BİLİNMEDİK YERLERDEN TAVUK DÖNER TÜKETMEMELİ"

        Gıda zehirlenmelerinin ölümcül olabileceğini de anlatan Uzman Dr. Arıcı, "Gıda zehirlenmesi ölümcül de olabilir. Yaşlı, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler eğer hastaneye başvurmayıp gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Vatandaşlarımız mutlaka bilinmedik yerlerden tavuk döner tüketmemeli" dedi.

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