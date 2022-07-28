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Pis Yedili'nin Karabiber'i Yaprak Dökümü'nün usta oyuncusunun kızı çıktı! Bükre Atala değişimiyle herkesi hayrete düşürdü!

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükra Atala yıllar sonra gündeme geldi. Genç oyuncu 2011 ile 2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan dizide Uraz Kaygılaroğlu, Eda Ece, Kadir Doğulu, Burak Alkaş ve Melis Babadağ gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldı. Dizinin Karabiber lakaplı Sevil'inin, Yaprak Dökümü'nün usta oyuncusunun kızı olduğunu öğrenilirken uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam süren ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşırttı. İşte, Pis Yedili'nin Karabiberi'i Bükre Atala'nın son hali ve oyuncu babası...

28.07.2022 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bir dönemin sevilen gençlik ve komedi dizisi Pis Yedili'nin Kararbiber'i yıllar sonra ortaya çıktı.

  • 2011-2014 yılları arasında Show Tv ekranlarında yayınlanan dizide  canlandırıdğı karakter ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bükre Atala, değişimiyle herkesi şaşırttı.

  • Uraz Kaygılaroğlu, Eda Ece, Kadir Doğulu, Burak Alkaş ve Melis Babadağ gibi ünlü isimlerle rol alan Atala, uzun zamandır ekranlardan uzakra bir hayat sürüyor. 

  • 16 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğtimleri aldı.

  • Dizinin Karabiber lakaplı Sevil'i, Hannas: Karanlıkta Kalan filminde de rol aldı.

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