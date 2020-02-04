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İtalyan lastik üreticisi Pirelli'nin Türkiye fabrikasında üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mauro Soatto'nun İtalya'da Motor sporları Üretim Direktörlüğü görevine atanmasının ardından Pirelli Türkiye’de Fabrika Müdürlüğü görevine M. Atilla Gidergi getirildi.

Pirelli Türkiye’de 2002 yılından bu yana üretim, planlama, operasyon gibi önemli alanlarda çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenen Gidergi'nin, son olarak Pirelli’nin İzmit’teki üretim tesislerinde Üretim Müdürü olarak görev yaptığı bildirildi. Gidergi'nin, yeni görevine 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başladığı açıklandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gidergi, kariyerine 1997 yılında KaleKalıp Makina ve Kalıp Sanayi A.Ş.’de Envanter Yönetim Şefi olarak başladı. 1999 yılında Çelik Halat A.Ş.’de Üretim Şefi olarak görev almaya başlayan Gidergi, Pirelli Türkiye'ye ise 2002 yılında katıldı. Pirelli’de Üretim Mühendisi olarak göreve başlayan Gidergi, Pirelli Türkiye’deki 17 yılı aşkın kariyerinde üretim, planlama ve operasyon gibi alanlarda görevler üstlendi.