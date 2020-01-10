Eşinin paylaşımına karşılık veren Pink, Instagram'dan, "Kimse beni senden daha fazla sinirlendiremez ama süper seksisin" diyerek, şu sözleri ekledi:

Bir sürü yıl, bir sürü saç stili... Mükemmel değiliz ama minnettarım. Ailemizi seviyorum. Güzel oynadık, iyiyiz. Seni seviyorum.