Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Pınar Karşıyaka, Yunan ekibi Peristeri'yi 93-88'lik skorla mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka, Yunan ekibi Peristeri'yi 93-88'lik skorla mağlup etti

        Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda oynadığı ilk iki maçı kaybeden Pınar Karşıyaka, ilk galibiyetini evinde Yunan ekibi Peristeri'yi 93-88'lik skorla yenerek alıp çeyrek final iddiasını sürdürdü. Pınar Karşıyaka bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:17 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pınar Karşıyaka siftah yaptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Pınar Karşıyaka, K Grubu'nda oynadığı ilk iki maçı kaybettikten sonra bugün Yunan ekibi Peristeri'yi 93-88 yenerek çeyrek final iddiasını sürdürdü. Pınar Karşıyaka bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

        Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmayı 50 civarında Yunan taraftar da kendilerine ayrılan bölümde izledi. Karşıyaka'da üçüncü periyotta sakatlanan Martin oyuna devam edemedi. Vitto Brown'ın 23, Hilliard ve Kenan Sipahi'nin 18'er sayılık performansıyla galibiyete ulaşan Karşıyaka grupta sonraki maçında da 6 Mart'ta henüz galibiyeti olmayan Peristeri'ye konuk olacak.

        Maça 6-0'lık seriyle başlayan konuk ekibe Karşıyaka, Vitto Brown, Martin ve Kenan Sipahi'nin 9-0'lık serisiyle karşılık vererek öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyot 18-21 sonuçlandı. İkinci periyodun başında Hilliard'ın üçlüğüyle eşitliği yakalayan Kaf-Kaf, yine aynı oyuncunun peş peşe 3 sayılık isabetleriyle üstünlüğü yakaladı. Bu bölümde rakibini şut yağmuruna tutan yeşil-kırmızılı ekip, savunmada aynı başarıyı gösteremese de devreyi 46-44 önde tamamladı. Üçüncü periyodun başında yine 9-0'lık seriyle 7 sayılık üstünlüğü bulan Peristeri'ye yanıt vermekte gecikmeyen Pınar Karşıyaka dış şutlardaki yüzdeli oyunuyla kısa sürede tekrar üstünlüğü eline aldı. Periyot 5 sayı farkla, 68-63 temsilcimiz lehine bitti. Son 10 dakikada taraftarının desteğiyle üstünlüğü iyice eline alarak farkı açan Pınar Karşıyaka salondan 93-88'lik galibiyetle ayrıldı.

        SALON: Mustafa Kemal Atatürk

        HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Michal Proc (Polonya)

        PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 18, Jaylon Brown 2, Martin 5, Vitto Brown 23, Furkan Haltalı 2, Carey 15, McCollum 10, Hilliard 18, Thomas Akyazılı, Mert Celep

        PERISTERI: Ragland 18, Dangubic 18, Love 20, Kaselakis, Thompson 14, Long 4, Williams 5, Xanthopoulos, Chougkaz 6, Poulianitis, Renfro 3

        1'İNCİ PERİYOT: 18-21

        İLK YARI: 46-44

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-63

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 93-88

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sandık çıkış anketi: Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Sandık çıkış anketi: Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Düğün magandası tutuklandı!
        Düğün magandası tutuklandı!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Habertürk Anasayfa