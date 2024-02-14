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        Haberler Spor Basketbol Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı yenerek Dörtlü Final'e kaldı - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı yenerek Dörtlü Final'e kaldı

        Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Ekmas'ı 88-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka, Konya'da oynanacak Dörtlü Final'e yükseldi. Yeşil-kırmızılı ekip, yarı finalde 16 Şubat Cuma günü Anadolu Efes'le karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 00:32 Güncelleme: 14.02.2024 - 00:32
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        Dörtlü Final'e Pınar Karşıyaka kaldı
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        Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Son bölümde aradaki farkı 11 sayıya (23-12) çıkaran ev sahibi ekip, periyodu 23-14 önde tamamladı.

        İkinci periyodun başında yakaladığı 5-0'lık seriyle farkı 14 sayıya (28-14) yükselten Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 35-23 üstün geçti. Konuk takımda Prepelic'in 3 sayılık basketlerine rağmen Pınar Karşıyaka soyunma odasına 45-37 önde gitti.

        Üçüncü periyoda McCollum ve Vitto Brown'un basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada Kenan Sipahi'nin basket faulden bulduğu sayılarla 17 sayılık farka ulaştı: 69-52. Ev sahibi ekip periyodu 18 sayı farkla 74-56 önde tamamladı.

        Son periyotta üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 88-72 galip ayrıldı. İzmir temsilcisi, Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

        Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 13, McCollum 12, Vitto Brown 25, Carey 17, Furkan Haltalı 1, Thomas Akyazılı 6, Hilliard 6, Mert Celep

        Galatasaray Ekmas: Walden 9, İsmet Akpınar 2, Buğrahan Tuncer 6, Yeboah 8, McCormack 4, Sadık Emir Kabaca 8, Halilovic 10, Samet Geyik 2, Prepelic 19, Göksenin Köksal 4

        1. periyot: 23-14

        Devre: 45-37

        3. periyot: 74-56

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