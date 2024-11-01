Pınar Deniz: Bir süre önce Milano'dan
Anne adayı Pınar Deniz, "Bir süre önce Milano'dan" başlığıyla paylaşım yaptı
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Ünlü oyuncu Pınar Deniz, iki ay önce kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenmişti.
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İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Deniz, hamilelik fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
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Oyuncu, eşi Kaan Yıldırım ile Milano tatilinden yaptığı paylaşımda, eylül ayında gerçekleşen düğün öncesi gelinlik provalarından ve eğlenceli anlarından kareleri dikkat çekti.
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Pınar Deniz, takipçileriyle paylaştığı bu özel anlarına; "Bir süre önce Milano'dan" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram