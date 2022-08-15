Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti evlilik yıl dönümlerini kutladı: Şimdilik 15 yıl...  - Magazin haberleri

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti evlilik yıl dönümlerini kutladı

Oyuncu Pınar Altuğ, 2008'de meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinin 15. yıl dönümlerini kutlayan ünlü çiftten Atacan, paylaşımında "Şimdilik sadece 15 yıl oldu" ifadelerine yer verdi 

15.08.2022 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2008'de dünyaevine giren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çift, 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

  • "SONSUZA KADAR..."

    Tekne tatili yapan Altuğ ve Atacan, birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram hesaplarından yayınladı. Pınar Altuğ, gönderisinde "Bana 'Karım olur musun?' diye soralı 15 yıl oldu. İyi ki be kocam, sonsuza kadar..." ifadelerini kullanırken, Yağmur Atacan da paylaşımına "Şimdilik sadece 15 yıl oldu 'Evet' sorusunu soralı." notunu düştü.

  • TEKNE TATİLİ

    Eşi ve kızıyla tatili süren Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Selimiye'ye demirlediği teknesinde görüntülenmişti.

  • Yan tekneye yüzen Pınar Altuğ, misafirliğe gitmişti. Daha sonra aynı şekilde geri dönen Altuğ, elinde kahvesiyle güneşlenmişti.

     

  • Mor renkli bir bikini giydiği görülen ünlü oyuncunun keyifli anları, objektiflere böyle yansımıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.