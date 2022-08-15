"SONSUZA KADAR..."

Tekne tatili yapan Altuğ ve Atacan, birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram hesaplarından yayınladı. Pınar Altuğ, gönderisinde "Bana 'Karım olur musun?' diye soralı 15 yıl oldu. İyi ki be kocam, sonsuza kadar..." ifadelerini kullanırken, Yağmur Atacan da paylaşımına "Şimdilik sadece 15 yıl oldu 'Evet' sorusunu soralı." notunu düştü.