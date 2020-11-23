"DOĞAYLA BAŞ BAŞA İKİ GÜN"

Yaylada telefonun çekmediğini belirten Pınar Altuğ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Müthiş bir kamp deneyimi daha... Biz bu işi sevdik galiba. Telefon ve internet olmayan, doğayla baş başa iki gün... Not: Oradayken telefon çekmiyor ama fotoğraf ve video çekmek için kullanılabiliyor. Dönünce şehirde de sinyal var, dolayısıyla paylaşım da yapılabiliyor.