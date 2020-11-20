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Sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün kızı Su ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Anne-kızın giyim tarzlarının uyumluluğu gözlerden kaçmadı.

İkili, uzun bir alışverişin ardından kısa bir kahve ve yemek molası verdi. Anne-kız, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.