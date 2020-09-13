Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen ve kızı Su'yu 2009'da kucağına alan Pınar Altuğ, 9 yaşındaki ve şimdiki çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Altuğ, paylaşımına, "9-46... Ama hep kedili. Toplu cevap; hayır, aynı kedi değil. Malum 37 sene yaşayan kedi henüz yok"notunu düştü.