"KAMERALAR OLMADIĞINDA DÖVÜYORUM"

Altuğ, bir takipçisinin "Çok gergin, kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak” şeklindeki eleştirisine "Kameralar olmadığında aslında dövüyorum. Sonra da odaya cezaya koyuyorum. Canlı yayın olunca yapamadım, zaten o da bundan güç aldı" cevabını vermişti.