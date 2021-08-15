"İYİ Kİ..."



Atacan ile sahil kenarında çekilen bu karesini yayınlayan Altuğ, gönderisine, "İyi ki be kocam, iyi ki..." notunu düştü. Su adında bir kızı bulunan 46 yaşındaki oyuncunun paylaşımına; Yasemin Özilhan, Ayşe Tolga, Asuman Dabak ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimler yorum yaptı.