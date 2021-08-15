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Pınar Altuğ aşka geldi: İyi ki be kocam, iyi ki... - Magazin haberleri

Pınar Altuğ aşka geldi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümünü kutladı. Eşi ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Altuğ, gönderisinde, "İyi ki be kocam, iyi ki..." ifadelerini kullandı

15.08.2021 - 16:05 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 12 Nisan 2008'de Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan oyuncu Pınar Altuğ, evlenme teklifi yıl dönümlerinde romantik bir paylaşımda bulundu.

  • "İYİ Kİ..."

    Atacan ile sahil kenarında çekilen bu karesini yayınlayan Altuğ, gönderisine, "İyi ki be kocam, iyi ki..." notunu düştü. Su adında bir kızı bulunan 46 yaşındaki oyuncunun paylaşımına; Yasemin Özilhan, Ayşe Tolga, Asuman Dabak ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimler yorum yaptı.

  • "ÇATLAYIN!"

    Öte yandan sosyal medya hesabını aktif kullanan Pınar Altuğ, kendisine gelen yorumları yanıtsız bırakmıyor. Altuğ, geçtiğimiz günlerde amuda kalkarak verdiği poza, "Bu yaşta iyi cesaret. Düşsen kırılan yerin kaynamaz." yorumunu yapan takipçisine, "Kırılmaz, siz rahat olun ya da çatlayın! Bilemedim..." şeklinde cevap vermişti.

  • SEZONU BODRUM'DA AÇTI

    Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda yaza Bodrum'da 'merhaba' demişti. Tatilinin büyük bir kısmını özel tasarım teknesinde geçiren ünlü oyuncu, Bodrum koylarında objektiflere takılmıştı.

  • Altuğ'un yanında kızı Su ve arkadaşları da vardı. Müzik eşliğinde teknede eğlenen oyuncu ile arkadaşları, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkarmıştı.

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