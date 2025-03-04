Pilates, daha fazla kasa sahip olmamızı sağlar mı? İşte düzenli pilates yaptığınızda vücudunuzda meydana gelecek değişimler

Henüz yaşınız erkenken edineceğiniz bir spor alışkanlığı hem vücudunuzun daha uzun süre sağlıklı ve dinç kalmasını hem de yaşlılığınızın çok daha ağrısız ve kolay geçmesini destekler. Düzenli spor yapmak, özellikle bugünün yoğun şehir hayatı için çoğumuz açısından sürdürülmesi zor görünse de sizin için doğru rutini oluşturduğunuzda bunun imkansız olmadığını görürsünüz.

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Yoğun iş temposundan spor salonuna gitmeye vakti olmayanlar ya da kalabalıklar içinde spor yapmaktan çekinenler için hem evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz için hem de kardiyo, koşu ve çeşitli fitness antrenmanları gibi "yorucu" görünmediği için herkes hayatında bir defa da olsa pilatesi dener. Pilates, çoğunlukla herhangi bir ekipmanınız olmadan da yapılabilen bir spor olması nedeniyle de sık sık tercih edilir.

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Elbette pilates için de bir salon tercih edebilir, pilatesin bir başka türü olan aletli pilatesi, reformer pilatesi deneyebilirsiniz. Ama ister evde sadece bir mat ve vücut ağırlığınız ile ister bazı ekipmanlar ile yapın ister salonda yapın temelde yaptığınız şey aynıdır: Kaslarınızı çalıştırmak, kaslarınızı güçlendirmek...

Spora başlayanların önceliklerinden biri de kas geliştirmektir. Bunu vücut geliştiricilerle aynı şeymiş gibi düşünmeyin. Vücut geliştiricilerin alanı çok farklı, biz sporun temelini oluşturan düşünceden bahsediyoruz. Hareket ettikçe ve kaslarınızı harekete geçirdikçe kaslarınız güçlenir. Kaslarınız güçlendikçe yağ yakmaya başlarsınız. Düzenli egzersiz ve doğru beslenme listesiyle eriyen yağlarınızı daha fazla kasla değiştirirsiniz. Artan kas kütlesi spor yapmayı kolaylaştırmaya ve daha fazla yağ yakmaya yol açar. Yani bu birbiriyle iç içe bir döngüdür ve güçlü kaslar her şeyin temelinde yatar.

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Peki, kas yapmak için ağırlık çalışmak gerektiğini bilsek de pilates yaparken çalıştırdığımız kas grubu vücudumuzun kas oranını artırmak için yeterli mi? Kas büyümesi ya da vücudun kas oranının artması için kesinlikle olması gereken şey ağırlık kaldırmaktır. Vücut ağırlığımızı kullanarak yaptığımız antrenmanlar kas büyümesi için maalesef yeterli değil. Evet, pilates kas oranımızın yükselmesi için pek de iyi bir seçenek değil ancak var olan kaslarımızın güçlenebilmesi için hala çok iyi bir seçenek. Gelin, düzenli pilates yaparsanız vücudunuzda nelerin değişebileceğine beraber bakalım...

Vücudunuzun kaslarının güçlenmesine yardım eder: Özellikle core (karın, bel, sırt), bacak ve kalça kaslarını çalıştırır ve gündelik hayatta genellikle pek çalışmayan bu kasların bu antrenmanlarla güçlenmesini sağlayabilirsiniz. REKLAM Vücudunuzun esnekliğini artırır: Kaslar bükülen, esneyen, kasılan ve gevşeyen yapılardır. Kaslarınız aktif olarak kullanıldığında esnekliği artar. Adım atarken, eğilirken, bir yere tırmanırken daha rahat hareket edersiniz. Kas iskelet sistemindeki ağrıları giderir: Çalışan, güçlenen ve esneyen kaslarınız iskelet sisteminizin üzerindeki ağırlıkları ortadan kaldırır. Bel ağrısı, bacak ağrısı ya da fıtık gibi problemleri olan insanlara pilates önerilmesinin sebebi budur. Çalışan kaslar iskelet sisteminin de dengesini korur. Duruşunuzu ve postürünüzü düzeltir: Pilateste denge ve doğru duruş oldukça önemlidir. Düzenli pilateste iskelet sisteminizdeki yanlış duruşlar düzelir. Vücudunuzun denge merkezi güçlenir. Vücudunuzun şekli düzelir ve hareketlerinizin performansı yükselir. REKLAM Doğru nefes almayı öğretir: Düzenli pilates yapmak hem doğru nefes almayı öğrenmenize hem de nefesinizi kontrol edebilmenize olanak tanır. Yapışan her egzersizde nefes alıp verme dengesi yapılan hareketlerin kalitesini etkiler bu yüzden doğru nefes almaya dikkat edersiniz bu da nefesinizi kontrol edebilmenizle ilgili farkındalığınızı artırır. Esneyen ve güçlenen kas yapınız ve şekillenen vücudunuz pilatesin bir sonucudur. Bu gün içinde kendinizi daha dinç, daha zinde ve güçlü hissetmenize yol açar. Ayrıca bu zinde olma hissi özgüveninizi artırır ve hayatınızı daha düzenli yaşamanıza yardım eder. Pilates ile kas yoğunluğunuzu artırmanız pek kolay gözükmese de hayatınıza hem fizikse hem de psikolojik oldukça faydası olan bir antrenmandır.