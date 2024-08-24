Bursa'daki Kayapa Göleti, piknikçiler tarafından çöplüğe çevrildi
Bursa'daki Kayapa Göleti, piknikçilerin geride bıraktığı atıklarla çöplüğe döndü. Bölgedeki kirliliği kayda alan Süleyman Ateştepe, vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet edip, bölgedeki çöp konteynerlerinin de artırılmasını istedi
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ursa'daki Kayapa Göleti, piknikçilerin geride bıraktığı atıklarla çöplüğe döndü.
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Bursa'da ormanlık alanlar çevre kirliliği sebebiyle yüksek risk altında. Artan nüfus ile birlikte ormanlık alanların şehre çok yakın olması doğadaki kirlenmeyi yıldan yıla artırıyor. Bir yandan piknikçilerin bıraktığı çöpler yığınlar halinde görüntü kirliliğine yol açarken, evsel atıkların sorumsuzca ormanlık alanlara atılması kirliliğin boyutlarını artırıyor.
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Ormanda yemek videoları çekip paylaşan sosyal medya içerik üreticisi Süleyman Ateştepe, bu defa doğaya yemek videoları çekmek için değil, kirliliği gözler önüne sermek için Bursa'ya yakın mesire alanlarından Kayapa Göleti yakınında çekim yaptı.
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Gelişi güzel atılan plastik ve cam şişeler, yığınlar halinde fenomenin kamerasına yansıdı. Bir plastiğin doğada 400 yıl, cam şişenin bin yıl kaybolmadığına dikkat çeken Süleyman Ateştepe, ormanlık alanlardaki çöp sayısının konteynerlerinin artırılmasının soruna çare olabileceğini söyledi.
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Ormanlık alanların evsel atıkların bırakılacağı alanlar olmadığını ifade eden Ateştepe, özellikle piknikçilerin çöplerini doğaya bırakmamasını istedi. Çevreye bırakılan çöpler çirkin bir görüntü oluşturdu.
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Süleyman Ateştepe, her şeyi belediyelerden beklemenin yanlış olduğunu söyleyerek, piknik yapmadan önce herkesi mıntıka temizliği yapmaya davet etti. Toplanan çöpleri aracına alarak konteynere attı.
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