Pierce Brosnan hakkındaki suçlamaları reddetti

Mammoth Terraces'ın kaynaklarındaki su sıcaklıkları rutin olarak 161 dereceye kadar yükselirken, Yellowstone'daki bazı kaynaklar pH ölçeğinde 2'ye kadar düşük değerler kaydedebiliyor; bu, zorlayıcı mide asidinin yalnızca bir işaret üzerinde olarak kaydediliyor.

Fotoğraflar: Reuters, AP, Avalon