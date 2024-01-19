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        Haberler Dünyadan Pierce Brosnan hakkındaki suçlamaları reddetti - Magazin haberleri

        Pierce Brosnan hakkındaki suçlamaları reddetti

        1995 - 2002 arasında 4 'James Bond' karakterini canlandıran Pierce Brosnan, ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'da koruma altında bulunan kaplıcalara izinsiz girdiği ve uygunsuz davranışları nedeniyle suçlanmıştı. 70 yaşındaki ünlü oyuncu, hakkında tüm suçlamaları reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:26
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        • 1

          İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan, ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nda koruma altında bulunan kaplıcalara izinsiz girdiği iddiası nedeniyle başı bir hayli dertte.

        • 2

          Yellowstone Milli Parkı'na izinsiz girdiği ileri sürülen Pierce Brosnan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

        • 3

          70 yaşındaki oyuncu Pierce Brosnan, milli parkın Mammoth Terraces adlı yasaklı bir bölgesinde yürüdü. Kaplıcaların bulunduğu bölge, oldukça tehlikeli olmasıyla biliniyor.

        • 4

          Duruşma 20 Şubat'ta Yellowstone Adalet Merkezi'nde yapılacak. Bölgeye izinsiz girenlere hapis cezası, ağır para cezaları ve park yasakları veriliyor.

        • 5

          HAYATINI KAYBEDENLER VAR

          Yellowstone'un kaynak sularında ve gayzerlerinde meydana gelen yanıklar nedeniyle bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti.

          Bunlar arasında, 2015'te parkın Norris Geyser Havzası'ndaki tahta kaldırımı terk eden ve sıcak asitli suda çözündüğü düşünülen Colin Nathaniel Scott da yer alıyor.

        • 6

          2021'de Connecticutlı bir kadın yürüyüş yolundan çıkıp termiklere yaklaştığı için yedi gün hapis cezasına çarptırıldı, 2 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve Yellowstone'dan iki yıl süreyle yasaklandı.​

        • 7

          Mammoth Terraces'ın kaynaklarındaki su sıcaklıkları rutin olarak 161 dereceye kadar yükselirken, Yellowstone'daki bazı kaynaklar pH ölçeğinde 2'ye kadar düşük değerler kaydedebiliyor; bu, zorlayıcı mide asidinin yalnızca bir işaret üzerinde olarak kaydediliyor.

          Fotoğraflar: Reuters, AP, Avalon

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