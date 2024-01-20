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        Haberler Spor Basketbol NBA Phoenix Suns, New Orleans Pelicans'ı mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Phoenix Suns, New Orleans Pelicans'ı mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 123-109 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:49
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        Booker şov yaptı, Suns kazandı
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Devin Booker'ın 52 sayı ile damga vurduğu New Orleans Pelicans deplasmanında 123-109'luk skorla kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

        NBA'e 7 maçla devam edilirken Suns, Pelicans'ı 14 sayı farkla yendi. Suns'ta Devin Booker, 52 sayı ile kendi adına sezonun en yüksek sayısına ulaşarak takımına galibiyeti getirdi.

        NBA kariyerinde 6. kez 50 sayı barajını geçen Booker, 24 Mart 2017'de kariyerinin en yüksek sayısı olan 70'e ulaşmıştı.

        MURRAY'DEN 35, JOKİC'TEN 34 SAYI

        Denver Nuggets, deplasmanda Boston Celtics'i 102-100 yenerek rakibine sezonun ilk iç saha mağlubiyetini yaşattı.

        Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, 8 ribaunt, 5 asist kaydederken, Nikola Jokic ise 34 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ile maçı tamamladı.

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        Celtics'te Derrick White 24 sayı, Jayson Tatum ise 22 sayı attı.

        CEDİ'DEN 5 SAYI

        Charlotte Hornets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 124-120 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

        Hornets'ta LaMelo Ball, 28 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

        San Antonio Spurs'ta Keldon Johnson, 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        Spurs'ta forma giyen Türk basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayı, 3 ribaunt, 1 asist kaydetti.

        Sonuçlar:

        Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 124-120

        Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 109-124

        Boston Celtics-Denver Nuggets: 100-102

        Miami Heat-Atlanta Hawks: 108-109

        New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 109-123

        Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 118-115

        Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 112-130

        Golden State Warriors-Dallas Mavericks maçı ise Warriors'ın yardımcı antrenörü Dejan Milojevic'in ölümü nedeniyle ertelenmişti.

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