        Haberler Spor Basketbol NBA Philadelphia 76ers 4'te 4 yaptı! Adem Bona'dan 5 blokluk katkı - Basketbol Haberleri

        Philadelphia 76ers 4'te 4 yaptı! Adem Bona'dan 5 blokluk katkı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, uzatmaya giden maçta Washington Wizards'ı deplasmanda 139-134 yenerek 4'te 4 yaptı. 76ers'ta milli basketbolcumuz Adem Bona galibiyete 2 sayı, 5 ribaunt, 5 blokluk katkıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:47
        Adem Bona'dan galibiyete 5 blokluk katkı
        Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey, 39 sayı ve 10 asist üreterek galibiyetin mimarı olurken milli basketbolcu Adem Bona ise 2 sayı, 5 ribaunt, 5 blokla oynadı.

        Maçın sonlarına doğru yaptığı savunmayla öne çıkan Adem Bona, dördüncü çeyrekte dört, uzatmada ise bir şuta karşı bloklarıyla duvar ördü.

        İlk üç çeyrekte 110 sayı üreten ve dördüncü periyotta 16 sayıda kalan Washington Wizards'ta Alex Sarr, 31 sayı kaydetti.

        SON ŞAMPİYON 5'TE 5 YAPTI

        Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Sacramento Kings'i 107-101 yenerek 5'te 5 yaptı.

        Son şampiyon Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

        Kings'te ise Zach LaVine 23 sayı, DeMar DeRozan 19 sayı ve Domantas Sabonis 10 sayı ve 18 ribaunt üretti.

        SONUÇLAR

        Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 134-139 (Uzatmada)

        Miami Heat-Charlotte Hornets: 144-117

        Milwaukee Bucks-New York Knicks: 121-111

        Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 107-101

        Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 98-79

