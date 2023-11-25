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        Haberler Sağlık Pfizer'den Polonya'ya Covid-19 aşı sözleşmesini ihlal ettiği için 1.5 milyar dolarlık dava

        Pfizer'den Polonya'ya Covid-19 aşı sözleşmesini ihlal ettiği için 1.5 milyar dolarlık dava

        ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarıyla ilgili sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya'ya 1.5 milyar dolarlık dava açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 09:19 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:22
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        Pfizer'den 1.5 milyar dolarlık dava
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        Politico'nun haberine göre, Polonya, Pfizer ile 60 milyon dozluk Covid-19 aşı alım anlaşması yapmasına karşın aşıları almadı, ödeme de yapmadı.

        Pfizer ise bu nedenle Brüksel'de açtığı dava kapsamında Polonya'dan söz konusu sözleşmeyi ihlal ettiği için 1.5 milyar dolar talep etti.

        Söz konusu davanın ilk duruşmasının 6 Aralık'ta görülmesi bekleniyor.

        Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu ve Pfizer şirketine, daha fazla Covid-19 aşısı alınmayacağı ve ödeme yapılmayacağının bildirildiğini açıklamıştı.

        Niedzielski, açıklamasında, "Polonya'daki depolarda 67 ila 70 milyon doz aşı bulunuyor. Bütün bunlarla ne yapacağız?" ifadelerini kullanmıştı.

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