PFDK sevkleri bugün açıklanacak

17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçına son düdüğün ardından yaşanan olaylar damga vururken merakla beklenen PFDK sevklerinde de sona gelindi.

Karşılaşmanın ardından yapılması gereken PFDK sevkleri, çeşitli sebeplerle gerçekleşmemişti. Görüntülerin tek tek incelendiği, ek raporların istendiği ve her gün yeni bir bilgi ile görüntü geldiği için bu sürecin uzadığı bildirilmişti. TFF Hukuk Müşavirliği olaylı maçın sevklerini bugün yapacak. Sevklerin ardından perşembe günü ise cezalar açıklanacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından TFF Hukuk Kurulu, soruşturmayı derinleştirirken hakem, gözlemci ve temsilcilerden ek rapor istemişti.

NELER YAŞANDI?

* Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Yaşanan olaylar, polis tarafından güçlükle kontrol altına alınırken Fenerbahçe kafilesi ise soyunma odasına geçti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 saat statta ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasını bekledi.

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* Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.