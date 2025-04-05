Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan çeyrek final maçında çıkan olaylar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) merakla beklenen cezaları açıkladı.

Karşılaşmanın bitiminde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunup rakibinin burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3 maçlık cezaya çarptırıldı.

Mourinho böylece 4 maçtan az ceza aldığı için yarınki Trabzonspor maçında kulübede yer alabilecek. Deneyimi teknik adam 3 maçlık cezasını gelecek sezon oynanacak Türkiye Kupası maçlarında çekecek.

Jose Mourinho'ya verilen 3 maçlık cezada Portekizli teknik adama 'tahrik' indirimi uygulandı. Fiili saldırı öncesinde Okan Buruk'un yaptığı hareketler ve söylemler PFDK tarafından 'tahrik' olarak kabul edildi.

İki futbolcu da yine 4 maçtan az ceza aldıkları için cezalarını Türkiye Kupası karşılaşmalarında çekecek. Mert Hakan ve Fred böylece yarınki Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

4 MAÇ CEZA ALAN FOTI VE ZUFIC, CEZASINI LİG MAÇLARINDA ÇEKECEK

Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti ile kaleci antrenörü Sandro Zufic ise 4 maç cezaya çarptırıldı. Foti ile Zufic, Mourinho ve futbolculardan farklı olarak cezalarının tamamını ligde çekecek. Foti, Fenerbahçe'nin Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK ile oynayacağı lig maçlarında kulübede yer alamayacak.

Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde;

"FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 504.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, müsabaka sonrası flaş röportaja ve basın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 60.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Teknik Sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in, emsal kararlar dikkate alınarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 292.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 3 üyenin eylemin sevke uygun şekilde FDT’nin 44. Maddesi uyarınca saldırı olarak değerlendirilerek 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO’nun, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SALVATORE FOTI’nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC’in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS’un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi."

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Talimatlara göre; 4 maç ve üzeri verilen cezalar tüm kulvarlarda geçerli. Ancak 1,2 ve 3 maçlık cezalar sadece Türkiye Kupası maçlarında geçerli.