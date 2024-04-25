PFDK'dan 6 kulübe ceza!

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 25.04.2024 tarih ve 74 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 19.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408, SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108, DOĞU ÜST TRİBÜN 415, GÜNEY ALT TRİBÜN 121 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

REKLAM 2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 19.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 405 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı METİN KORKMAZ’ın, 20.04.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR–YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, REKLAM 4- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 20.04.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR–TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 5- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 20.04.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR–TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- GALATASARAY A.Ş.’nin, 21.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 105, 106, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASIile cezalandırılmasına,

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 02.04.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Karar verilmiştir."