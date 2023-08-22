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Mezunları, peyzaj mimarlığı, bahçe tasarımı ve bakımı, park ve bahçe yönetimi, botanik bahçeleri, sera işletmeleri ve çiçekçilik gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca, özel sektörde veya kamu sektöründe çalışma imkanları da mevcuttur.

Peyzaj Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Dersleri

Bu yaklaşım, tarımsal, endüstriyel ve kentsel etkinliklerden kaynaklanan çevresel zorlukları ele almayı, doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevresel faktörleri incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlar. Tarımsal, endüstriyel ve kentsel faaliyetlerden kaynaklanan çevresel sorunları ele almaya, doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verileri analiz etmeye ve değerlendirmeye odaklanır. İşte, Peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği bölümü dersleri

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Temel tasarım dersi

Botanik, bitki yetiştirme ortamları ve hidroponik dersi

Süs bitkileri yetiştiriciliği

Bitki fizyolojisi dersi

Teknik resim dersi

Peyzaj ekolojisi dersi

Fidancılık tekniği dersi

Mevsimlik çiçek yetiştiriciliği

Peyzajda bilgisayar uygulamaları dersi

Yer örtücüler ve peyzajda kullanımı dersi

Park ve bahçelerde bakım ve onarım dersi

Peyzajda sulama dersi

Çim alanların kurulması ve bakımı

Park bahçe bakım ve onarım teknikleri dersi

Tıbbi aromatik bitkiler dersi

Fidanlık tesisi ve yönetimi dersi

Soğanlı bitkiler dersi

Arazi düzenleme ve proje aplikasyonu dersi

Peyzaj Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü İş İmkanları

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, genellikle tarım ve bahçe düzenlemesi ile ilgilenen bir meslek dalıdır. Dolayısı ile Peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği bölümü iş imkanları geniş bir alana yayılmıştır. Bu bölüm, bitkilerin estetik değerini artırmak ve açık alanları güzelleştirmek amacıyla tasarım, bakım, yetiştirme ve yönetim konularını içerir. Örneğin, bir Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği mezunu, bir peyzaj mimarlığı firmasında çalışarak, bahçe tasarım projelerinde görev alabilir.

Aynı zamanda, bir botanik bahçesi veya arboretumda bitki bakımı ve yönetimi yapabilir. Bazı mezunlar ise, kendi çiçekçilik işletmelerini açarak, müşterilerine bitki satışı ve bakımı konularında hizmet verebilirler. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümünden mezun olan kişiler, aynı zamanda tarım sektöründe de çalışabilirler. Özellikle sera işletmelerinde, bitki üretimi ve satışı konularında görev alabilirler. Ayrıca, kamu sektöründe park ve bahçelerin idaresi ve bakımı gibi sorumlulukları üstlenme potansiyeline de sahip olabilirler.

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Peyzaj Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı vasıtasıyla Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Kültür Bitkileri Üretim ve Pazarlama, Peyzaj Mimarlığı ve Ziraat Mühendisliği gibi lisans programlarına geçiş yapma imkanına sahip olacaklardır. Peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği mezunları ne iş yapar? Mezunlar, yerleşim alanları, şehirler, kıyı bölgeleri, turizm alanları, milli parklar ve doğa koruma alanları gibi çeşitli ortamlarda yeşil alanları planlama ve uygulama becerileri ile donatılır.

İnsan refahını ve mutluluğunu destekleyen alanların planlanmasına ve düzenlenmesine katkıda bulunurlar. Mezunlar Peyzaj Programında Önlisans diploması alırlar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Belediyelerin Park ve Bahçeler Müdürlükleri gibi resmi kurumlarda kariyer yapabilirler, turistik oteller, peyzaj mimarlığı ofisleri, süs bitkileri satış departmanları, fidanlıklar gibi özel sektör kuruluşlarının yanı sıra.

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