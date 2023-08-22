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Satış ekibinin rolü, kuruluşun gelirlerini doğrudan etkilediği için belki de kuruluştaki diğer tüm ekiplerden daha önemlidir. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Perakende yönetimi, müşterilerin mağazanızdaki ürünleri bulmasına yardımcı olma sürecini ifade eder. Müşteri havuzunuzu artırmaktan, ürünlerin nasıl sunulduğuna ve bir müşterinin ihtiyaçlarını nasıl karşıladığınıza kadar her şeyi içerir.

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü İş İmkanları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü, perakende sektörü ve mağaza yönetimi hakkında eğitim veren bir bölümdür. Perakende satış ve mağaza yönetimi bölümü iş imkanları Bu bölümde öğrenciler, perakende satış süreçleri, mağaza yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejileri, stok yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi konularda eğitim alırlar.

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Mezunları genellikle perakende sektöründe çalışır. Örneğin, perakende markalarında mağaza müdürü, satış müdürü, satış temsilcisi, satış yöneticisi, müşteri ilişkileri yöneticisi, pazarlama yöneticisi, stok yöneticisi, insan kaynakları yöneticisi gibi pozisyonlarda çalışabilirler.

Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi Bölümü Dersleri

Bu bölüm, perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin satış stratejilerini, müşteri ilişkilerini, mağaza operasyonlarını ve yönetimini öğreten bir programı ifade eder. Amaç öğrencilere perakende sektöründe çalışmak ve mağaza işletmeciliği konularında uzmanlaşmak için gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmaya çalışmaktır.

Perakende Yönetimi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Türk Dili

İşletme Fonksiyonları

Organizasyonlarda Davranış

Kişisel Satış Teknikleri

Perakendeciliğe Giriş

Marka İletişimi

Tüketici Hukuku

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Mağaza Atmosferi

Satış Yönetimi

Tüketici Davranışları

Perakendecilikte Ürün Yönetimi

E-Perakendecilik

Sosyal Medya

Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi Mezunları Nerede Çalışır?

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Perakende markalarında mağaza müdürü, satış müdürü, satış temsilcisi, satış yöneticisi, müşteri ilişkileri yöneticisi, pazarlama yöneticisi, stok yöneticisi, insan kaynakları yöneticisi gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Bunun yanı sıra, perakende sektörünün yanı sıra, hizmet sektörü, turizm sektörü gibi diğer sektörlerde de iş olanakları bulunmaktadır. Perakende satış ve mağaza yönetimi mezunları nerede çalışır? Ayrıca, mezunlar kendi işlerini de kurabilirler, örneğin, bir mağaza açabilirler ya da perakende sektörüne yönelik bir danışmanlık firması açabilirler.

Özetlemek gerekirse, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü, perakende sektörü ve mağaza yönetimi hakkında eğitim veren bir bölümdür. Mezunları genellikle perakende sektöründe mağaza müdürü, satış müdürü, satış temsilcisi, satış yöneticisi, müşteri ilişkileri yöneticisi, pazarlama yöneticisi, stok yöneticisi, insan kaynakları yöneticisi gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca, kendi işlerini de kurabilirler.

Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

Mezunları genellikle perakende sektöründe çalışır. Örneğin, perakende markalarında mağaza müdürü, satış müdürü, satış temsilcisi, satış yöneticisi, müşteri ilişkileri yöneticisi, pazarlama yöneticisi, stok yöneticisi, insan kaynakları yöneticisi gibi pozisyonlarda çalışabilirler.

Bunun yanı sıra, perakende sektörünün yanı sıra, hizmet sektörü, turizm sektörü gibi diğer sektörlerde de iş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca, mezunlar kendi işlerini de kurabilir bu alanda ilerleme fırsatı yakalayabilir. Kendi işini kurmak isteyen kişiler bir mağaza açabilirler ya da perakende sektörüne yönelik bir danışmanlık firması açabilirler.