Peygamber efendimiz abdest alırken hangi duaları okurdu? Abdest sırasında okunacak dualar

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Abdest Alırken Belli Duaları Okumak Şart mı?

Abdest duaları bir zorunluluk mudur? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edin. Bazı kaynaklar, bu konuya şöyle yaklaşır; her bir organın yıkanması esnasında farklı okunacak dualar vardır. (Nevevî, el-Ezkâr, s. 32- 35) Ancak bazı rivayetler, Peygamber Efendimiz’in abdest sırasında herhangi bir duayı daima okumadığını aktarır. Neticede; güzel anlamlar içerse ve faydalı faziletleri olsa da abdest sırasında belli duaları okumak bir zorunluluk değildir. Ancak okunduğunda elbette faydası olacaktır.

Üstelik bazı sahih rivayetler aktarıyor ki; Hz. Peygamber (s.a.s.) abdestin bitiminde şu duayı okurdu;

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أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

(Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. Allah’ım! Beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle) duasını okuyan kimse için Cennetin sekiz kapısının açılacağını ve dilediği kapıdan içeri girmesine izin verileceğini müjdelemiştir (Tirmizî, Tahâret, 41).

Abdest Alırken Okunacak Dua Var mı?

Abdest öncesi ve sonrası için okunması önerilen farklı dualar vardır. Bu dini ritüele başlamadan önce “Bismillâhil-azîm velhamdü lil-lahi alâ dînil-islâmi ve alâ tevfîkıl-îmâni elhamdü lillahillezî ce'alel-mâe tahûren ve ce'alel-islâme nûren” denmesi tavsiye edilir. Sonrasında ise abdest almaya geçilip farklı bir duaya devam edilebilir. İşte abdest alırken okunacak dua;

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Ağza Su Verirken: Allahümmeskınî min havdi nebiyyike ke'sen lâ azmeü ba'dehü ebeden

Burna Su Verirken: Allahümme erihnî râyihatel-Cenneti verzuknî min naîmihâ velâ türihnî râyihaten-nâri

Yüzü Yıkarken: Allahümme beyyıd vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhü evliyâike velâ tüsevvid vechî bizünûbî yevme tesveddü vücûhü a'dâike

Sağ Kolu Yıkarken: Allahümme a'tınî kitâbî bi-yemîni ve hâsibnî hisâben yesîren

Sol Kolu Yıkarken: Allahümme lâ tü'tınî kitâbî bişimâlî velâ min verâî zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîden

Başı Meshederken: Allahümme harrim şa'rî ve beşerî alennâri ve ezıllenî tahte zılli Arşıke yevme lâ zılle illâ zıllüke

Kulaklara Mesh Edilirken: Allahümme-c'alnî minelle-zîne yestemi'ûnel-kavle fe-yettebi'ûne ahseneh

Boyna Mesh Verilirken: Allahümme a'tik rekabetî minennâri vahfaz mines-selâsili vel-ağlâl

Sağ Ayağı Yıkarken: Allahümme sebbit kademeyye alessırâtı yevme tezillü fîhil-akdâm

Sol Ayağı Yıkarken: Allahümme lâ tatrud kademeyye alessırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a'dâike. Allahümmec'al sa'yî meşkûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len'tebûre

Abdest Aldıktan Sonra Okunacak Dua Hangisi? Abdest aldıktan sonra okunacak dua ise aşağıda verilmiştir; “Allahümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî minel-mütetahhirîne vec'alnî min ibâdikes-sâlihîne vec'alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahzenûn” Ardından göğe bakarak; “Sübhânekellahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke” duası okunur. Ardından bir, iki, veyahut 3 defa Besmele çekerek “İnnâ Enzelnâ” suresi okunur. REKLAM Abdest Duaları Ezberlenmeli mi? Abdest duaları için herhangi bir ezber koşulu yoktur. Bunu yaparken herhangi bir duayı ezberleme koşulu olmadığı gibi dua okuma zorunluluğu da bulunmaz. Ancak yapılırsa inanç güçlenir ve Allah katında sevap işlenmiş olunur. Şayet abdest alırken düzenli olarak dua okumak istiyorsanız bu dualardan size uygun olanını ezberleyerek günlük rutininiz hâline getirebilirsiniz. Abdest dualarını bilmiyorsanız her bir uzvunuzu yıkarken Kelime-i Şehadet okuyabilirsiniz. Abdestten Önce ve Sonra Yapılacak Dualar Neler? Abdest duası Türkçe Arapça okunuşu için yazının devamına bakabilirsiniz; REKLAM Abdest Öncesi Okunacak Dua: (( بِسْمِ اللهِ.)) "Allah’ın adıyla (abdeste başlarım)."(Ebu Dâvud, İbn-i Mâce, Ahmed; Bkz. İrvâu’l-Ğalîl (1/122)) Abdest Sonrası Okunacak Dua: (( أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.)) "Allah’tan başka hak ilâh olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağının bulunmadığına şehâdet ederim. Yine Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim."(Müslim (1/209)) (( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.)) REKLAM "Allahım! Sana hamd ederek seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senden başka hak ilah olmadığına şehâdet ederim.Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim."(Nesâî,Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle(s.173).Bkz.İrvâu’l-Ğalîl(1/135- 2/94)) (( اَللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنيِ مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.)) "Allahım! Beni çokça tevbe edenlerden kıl ve beni (günah ve pisliklerden) temizlenenlerden kıl." (Tirmizi (1/78). Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (1/18))

Abdestin Farzları Neler? Abdest öncesinde, sırasında ve sonrasında dua etmek farz değildir. Ancak abdestin kendi içinde farzları bulunur. Hanefi mezhebinde normal abdestin farzı 4 adettir. Bunlar; Yüzü yıkamak,

Elleri dirseklerle birlikte ıslatmak ve yıkamak,

Başın dörtte biri kadarını mesh etmeyi ihmal etmemek,

Ayakları yıkarken topukları da dâhil etmek. Bu farzlar, Kur’an-ı Kerim’de el-Mâide, 5/6 bölümünde ifade edilir. Şafi mezhebinde ise bu şartlara ilave olarak abdeste niyet etme ve tertip farzları vardır. İşte Şafi mezhebindeki ek farzlar; Abdeste başlarken niyet etmek,

Tertip. (Organları yıkarken âyetlerde verilmiş sıraya dikkat etmek) Şahmeran duası okunuşu ve Türkçe anlamı

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