Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Peugeot'nun 3008 modelinin satış fiyatı 232 bin 179 TL'den başlıyor.

MODELLER Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı Benzin 3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik Sky Pack 232.179 TL 3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition 237.179 TL 3008 ACTIVE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition 245.641 TL 3008 GT-Line 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik 288.123 TL Dizel 3008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik 235.041 TL 3008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik Sport Pack 239.541 TL 3008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik Sky Pack 244.141 TL 3008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition 248.641 TL 3008 ALLURE Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik 270.224 TL 3008 GT-Line 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik 287.224 TL

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, otomatik şanzıman ile tercih edilebiliyor.

3008'in benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunuyor.

Peugeot'nun bir diğer modeli 301 ise 85 bin 755 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

MODELLER Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı ÖTV ve Hurda Destekli Anahtar Teslim Fiyatı Benzin 301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 hp 106.203 TL 85.755 TL Dizel 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp 131.704 TL 113.180 TL 301 ALLURE 1.5 BlueHDi 100 hp 133.704 TL 115.080 TL

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.