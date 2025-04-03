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        Haberler Ekonomi Enerji Petrolde OPEC ve tarife düşüşü - Enerji Haberleri

        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü

        Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler küresel büyüme endişelerini artırırken, petrole talebin düşeceği beklentisi fiyatlarda gerileme getirdi. Bunun yanında OPEC+ üyelerinin de beklenenden yüksek arz artışına gideceğinin de açıklanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 5.6'lık düşüşle 71 doların altına geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:39
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        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
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        ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yeni tarifeleri açıklamasının ardından petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir oluşurken, bugün OPEC+ toplantısı sonrasında ülkelerin mayısta günlük petrol üretimlerini planlanandan 411.000 varil daha fazla artıracakları bildirildi.

        Halihazırda Trump'ın küresel bir ticaret savaşını alevlendirdiği, bu sebeple de hem ticaret hem de büyümenin düşeceğine yönelik endişeler talep odaklı bir fiyat düşüşüne yol açıyordu. Arz artışı haberi de düşüşü hızlandırdı.

        Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 5.6'lık düşüşle 70.74 dolara geriledi. ABD ham petrol fiyatı da yüzde 5.9 düşerek 67.31 dolara çekildi.

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        'ODAK NOKTA KÜRESEL BÜYÜME'

        Trump'ın aslında beklenen tarife açıklamasının piyasalarda bu denli bir etki yaratmasının nedeni ise tarife oranlarının beklentileri aşması oldu. IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, son yaptığı değerlendirmede, "ABD’nin tarife duyurusu piyasaları açıkça hazırlıksız yakaladı. Öncesinde yüzde 15-20 arasında sabit bir tarife beklentisi vardı, ancak nihai karar daha şahin oldu. Petrol fiyatları açısından, odak noktası artık küresel büyüme görünümüne kayıyor. Beklenenden yüksek bu tarifeler nedeniyle küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilecektir" ifadelerini kullandı

        UBS analistleri de zayıflayan piyasa temellerini gerekçe göstererek, 2025-2026 için petrol tahminlerini varil başına 3 dolar düşürerek 72 dolara çekti.

        ABD'DE STOKLAR BEKLENMEDİK ŞEKİLDE ARTTI

        Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 200 bin varil arttığını açıkladı. Düşüş beklenirken gelen söz konusu artış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin yavaşladığına dair endişeleri artırarak fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

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