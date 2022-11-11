Türkiye ile Cezayir petrol ve gaz arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki günlük Cezayir ziyaretini değerlendirdi. Bakan Dönmez, Türkiye ile Cezayir’in ortak bir petrol ve doğal gaz arama şirketi kuracağını açıkladı.
Bakan Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı'nda, Türkiye’deki ve özellikle Cezayir’deki iş ve yatırım fırsatları konusunda görüşlerini sunduğunu belirtti.
Cezayir’de yaklaşık bin 500 Türk şirketinin olduğunu vurgulayan Dönmez, “Cezayir'de zaten uzunca bir süredir birçok Türk şirketinin yatırımı var. Bin 500 civarında şirketimiz burada yatırım yapıyor ve bu şirketlerimizde yaklaşık 30 bin Cezayirli çalışıyor” dedi.
Dönmez, Cezayir’de demir-çelikten tekstile, gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olduğunu ifade ederek, “Cezayirli yöneticiler Türk iş insanlarının burada yapmış olduğu yatırımdan ve ticaretten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını ve bunun artarak gelişmesi gerektiğini ifade ettiler” diye konuştu.
CEZAYİR'DEKİ TÜRK İŞ İNSANLARININ UMUTLARI ARTIYOR
Cezayir ziyareti kapsamında burada yerleşik Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiklerini hatırlatan Dönmez, “Türk iş insanlarımızla da görüştük. Bu iş insanlarımızın geleceğe dair umutları daha da artmış durumda. Tabi bu bağlamda doğal olarak her iki tarafta devletlerin, hükümetlerin alması gereken birtakım tedbirler var, yatırım olanaklarının iyileştirilmesine dönük alınacak önlemler var” şeklinde konuştu
Bakan Dönmez, iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) eş başkanı olduğuna da dikkati çekerek, “Her iki tarafta da yatırımcıların önünü açıcı, yatırım ortamını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması konusunda da muhataplarımıza gereken bilgileri ve mesajları da ilettik” ifadelerini kullandı.
Kovid-19 salgınına rağmen son yıllarda Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin artarak devam ettiğine vurgu yapan Dönmez, “Geçtiğimiz yıl 4 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimiz, bu sene muhtemelen 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecektir” dedi.
Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un mayıs ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlatarak, “Bu ziyarette her iki lider de (Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) bu ticaret hacminin en kısa süre içerisinde 10 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedefini koymuştu. Biz de bu hedef doğrultusunda hem kamu kurum ve kuruluşlarımızı hem de özel kuruluşlarımızı teşvik ediyoruz, destek veriyoruz. Bir başka ifadeyle performansımızı en az iki kat daha artırmak durumundayız” diye konuştu.
TÜRKİYE İLE CEZAYİR ORTAK PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMA ŞİRKETİ
Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab ile de bir araya geldiğini ifade eden Dönmez, bu görüşmede enerji ve madencilik alanında atılabilecek yeni adımları değerlendirdiklerini söyledi.
Bakan Dönmez, Cezayirli mevkidaşı Arkab ile hem Türkiye hem de Cezayir’de gerek kamu kurumlarının gerekse özel kuruluşların bu alanda müşterek çalışmasını teşvik edici, destekleyici adımları atmaya da karar verdiklerini kaydetti.
Türkiye ile Cezayir’in ortak bir petrol ve doğal gaz arama şirketi kuracağını vurgulayan Bakan Dönmez, “Yine olumlu bir gelişme Cezayir’in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Petrolleri (TP) arasında yine burada ortak bir şirketin kurulması, petrol ve gaz arama faaliyetlerini başta Cezayir olmak üzere, bölge ülkelerinde bu yönde çalışmalarını müştereken yürütmeleri konusunda fikir birliğine varmış durumdayız” değerlendirmesinde bulundu.
CEZAYİR CUMHURBAŞKANI, TÜRKİYE-CEZAYİR İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASINI İSTİYOR
Dönmez, Cezayir ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından da kabul edildiğini belirterek, “Sayın Tebbun’a iki gündür yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında kendisine bilgi sunduk. Kendisi de bu yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması konusundaki niyetini ifade etti” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yakın bir diyalogun söz konusu olduğunu vurgulayan Dönmez, “Sadece ekonomik alanlarda değil, kültürel alanlarda, siyasi alanlarda, keza savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yürütülen müşterek çalışmalar var. Her iki liderin ortaya koymuş olduğu bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
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